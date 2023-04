“Latitas por la Vida” llega a su fin

Después de más de un año y medio de intenso trabajo solidario, “Latitas por la Vida”, la campaña solidaria que surgió para colaborar con Lipolcc y Genap, y que posteriormente se amplió a otras instituciones, llega a su fin.

Será el último día de este mes, según confirmó uno de los impulsores de la iniciativa, Osvaldo Barroso, quien además indicó que por el momento nadie “tomó la posta” para que la campaña de recolección de latitas continúe en nuestra ciudad, y destacó que la propuesta termina, no porque haya sido un fracaso, sino porque es mucho trabajo y sus impulsores no están en edad para eso.

Campaña

Barroso, impulsor junto a un grupo de vecinos de la campaña, confirmó que a fin de mes la misma llaga a su fin. Sin embargo señaló que días atrás fueron a dar una charla a un grupo de gente de Bahía Blanca que se interesó por la iniciativa. “Entonces eso habla de que la campaña trascendió las fronteras de Trenque Lauquen”, remarcó.

En este sentido añadió: “La idea fue hacerlo seis meses y duramos un año y medio. Y no lo abandonamos por fracaso de la campaña sino porque nuestros cuerpos ya no dan más abasto. Martín Micheo ya tiene unos cuantos años y uno tenia que darse cuenta que ya no puede andar en esto. Y nosotros lo mismo, ya caminamos lerdo, como digo siempre”.

Final

Por otra parte Barroso confirmó que “Latitas por la Vida” por el momento ya no sigue más en Trenque Lauquen. “Vinieron a preguntarnos pero la realidad es que es mucho laburo porque llevar las latitas a los tambores o juntarlas en la casa es voluntad de cada uno. Pero después hacer la logística es mucho trabajo. Limpiar los tachos, separar la basura de las latas, porque en muchos lugares las usaban como tacho de residuos, entre otras cosas; y después, cuando se llegaba al depósito éramos siempre 3 o 4 trabajando, entre ellos Pedro, Martín, Javier y los dos Raúles que están en el grupo, y ahí trabajábamos dos horas y media en una prensa que armó y donó gente de confianza. Y en el ‘mangazo’ siempre estaba de líder Martín Micheo”, señaló.

Enseñanza

Respecto a qué les dejó la campaña, Barroso aseguró que “una enseñanza y un aprendizaje de que cuando uno se propone cosas, se logran. Lo único que uno tiene que tener es seriedad y responsabilidad”. “Y después corríamos con el caballo del comisario porque era juntar para ayudar a Lipolcc y Genap, y eso nos abría las puertas”, resaltó.

Por otra parte destacó: “Hubiésemos necesitado un poquito de ayuda oficial y no la tuvimos. Nos dieron una mano, pero no a la necesidad nuestra y tarde. Y una de las causas de terminar con la campaña fue esa, que al no tener esa ayuda nos cansamos”.

Sin embargo el vecino optó por remarcar las cosas buenas que les dejó la campaña y a modo de ejemplo contó: “Fuimos a Bahía Blanca y hay gente que cree en lo que hicimos y ojala, Dios quiera, que en Trenque Lauquen se pueda realizar en otro lugar. Fuimos consultados por gente de Pellegrini, Beruti tiene entusiasmo y Martín Arena y Gerardo Gamaleri que son las dos caras visibles de la campaña en esa localidad, quizás puedan llegar a hacer algo en beneficio de otra institución. Nosotros vamos a seguir apoyando a quien tome la posta pero siempre ligados a colaborar con instituciones vinculadas a lo que es la salud”.

Puerta abierta

Ademas Barroso agradeció a los medios de comunicación locales. “También fueron una parte fundamental del éxito que se logró con esta campaña, que se hubiera hecho igual, pero nos permitieron llegar más rápido”, sostuvo.

Por último expresó: “Los que tenemos el instinto de la soliadriad no se extrañen si en algún momento aparecemos con otra cosa”, dejando la puerta abierta a la posibilidad de una nueva iniciativa con un único objetivo de ayudar.