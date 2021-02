Las subastas judiciales electrónicas, desde el 8 de marzo

A partir de una exitosa gestión conjunta entre el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen (CADJTL), representado por su Presidente, Dr. Hugo Palomeque, y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Trenque Lauquen, en la persona de su titular, Carlos Prono, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires resolvió mediante la Resolución SPL nº 118/21 establecer el lunes 8 de marzo próximo como fecha de comienzo de actividades del Registro General de Subastas Judiciales, iniciativa que permitirá el desarrollo de subastas electrónicas.

La Resolución es del jueves 18 de febrero pasado y tiene particular relevancia porque el de Trenque Lauquen era uno de los cinco departamentos judiciales a los que faltaba autorizar.

A través de la mencionada Resolución la Suprema Corte estableció el día 8 de marzo de 2021 como fecha de inicio de las mencionadas actividades, además de para Trenque Lauquen, para los ámbitos de Dolores, Moreno-General Rodríguez y San Nicolás.

Registro

El Portal de Subastas Judiciales Electrónicas de la Suprema Corte de Justicia proporciona un punto de acceso único y seguro de toda la información inherente a la realización de subastas judiciales permitiendo el seguimiento y la participación ciudadana a través de Internet.

El 25 de noviembre del 2014 -según lo dispuesto en la Resolución 102/14 (ratificada por Resolución SCBA N° 3134/14)- se puso en funcionamiento la Seccional Departamento Judicial La Plata del Registro General de Subastas Judiciales, habilitando la tramitación de los pedidos de inscripción de quienes pretendan registrarse como usuarios del sistema (art. 1°).

Mediante la Resolución 1950/15, la Suprema Corte dispuso que las subastas que se ordenen en el Departamento Judicial La Plata, a partir de 1º de Octubre del año 2015, deben realizarse a través del portal de Subastas Judiciales Electrónicas.

La segunda etapa de implementación de este Sistema (establecida por la Resolución 955/18), incorpora los Departamentos Judiciales San Martín, Mercedes, Mar del Plata, San Isidro y Bahía Blanca, fijando el inicio de actividades de las Seccionales de Registro General de Subastas Judiciales de dichas jurisdicciones, a partir del 2 de julio de 2018. Luego esta alternativa siguió avanzando.

Para participar e inscribirse en cada subasta, la persona interesada previamente debe registrarse como usuario del sistema. Dicha inscripción se realiza en las Seccionales del Registro General de Subastas Judiciales.

En tanto, a partir del nuevo escenario quedarán abiertas nuevas seccionales en los departamentos habilitados y en el caso de Trenque Lauquen la misma funcionará en calle Gobernador Irigoyen Nro. 127. Teléfono: 02392-422531. Correo electrónico: subastas-tl@scba.gov.ar.

Cambios

La gran novedad para el acto de subasta no se da en la mayor parte del trámite, ya que el procedimiento es prácticamente el mismo, solamente cambiándose la circunstancia de la presencia física de los inscriptos, que tras anotarse en el padrón general para ser parte de las subastas, después deben inscribirse puntualmente en cada una de las cuales quieran ser parte.

Las subastas generalmente se extenderán por unos días y de haber una oferta 15 minutos antes del cierre, el final se irá postergando unos minutos más automáticamente hasta que haya 15 minutos sin ofertas, siendo una ventaja el hecho de que no se moverá dinero presencialmente, no se expondrán datos personales y se mejorarán muchas condiciones de seguridad y sanitarias, algo fundamental en tiempos de pandemia. En tanto, lo que se abrirá el 8 de marzo puntualmente en Trenque Lauquen es la posibilidad de inscripción, algo que no necesariamente quiere decir que ese día haya subastas.

Por último, se puede agregar que se espera desde la Corte poder concretar desde el 8 de junio todas las subastas bajo esta modalidad.