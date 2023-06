Las propuestas de Rodríguez Larreta: trabajo, educación y seguridad

Horacio Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), aseguró que buscará terminar con “el kirchnerismo para siempre”. Lo dijo en la presentación de propuestas de campaña, en el que estuvo acompañado por Gerardo Morales, su compañero de fórmula.

“A este país lo vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos. Nos van a ver recorriendo todo el país con un mensaje de esperanza en cada rincón de la Argentina. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre”, afirmó el jefe de Gobierno porteño.

Rodríguez Larreta arrancó su discurso alagando a Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), luego de la dura semana que atravesó el jujeño por la ola de manifestaciones que en su provincia, motorizadas por la aprobación de una nueva constitución.

Además, el mandatario porteño estuvo acompañado por el diputado y precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, al que también llenó de elogios y vaticinó su victoria en territorio bonaerense.

En esa línea, el socio fundador del PRO, junto a Mauricio Macri, hoy enfrentados, relató: “Me vengo preparando hace mucho para este desafío. Tenía pelo todavía. Tengo años de experiencia en el sector público. Experiencia es una palabra que tenemos que volver a revalorizar en la Argentina y tengo años también en construir y liderar equipos”.

Para Rodríguez Larreta, el escenario después de las elecciones no será “para un líder mesiánico” o “carismáticos” y agregó: “Todos me conocen, yo no soy un buen discursista. De chico me decían que no tenía carisma, que no tenía chances: no pasa por ahí, esto es un equipo”.

Durante el acto en el Club Talleres, ubicado en el Municipio de Tres de Febrero, que gobierna su aliado Diego Valenzuela, también se destacó la presencia de: Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires; Waldo Wolff, precandidato al Parlasur; José Luis Espert y Cynthia Hotton, precandidatos senadores nacionales por la PBA; Miguel Pichetto, SIlvia Lospennato, Mónica Frade y Mariana Stilman, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; Florencia Arietto y Claudia Rucci, precandidatas a legisladoras provinciales de Buenos Aires; Maximiliano Ferraro, precandidato a diputado nacional por la Ciudad.

Las propuestas de Rodríguez Larreta: trabajo, educación y seguridad

La revolución del trabajo

“El objetivo es que todos los argentinos tengan un buen trabajo”.

“Meta: que cada micro, pequeña y mediana empresa contrate al menos a una persona más. Si se logra, en un solo mandato de cuatro años, el empleo privado puede crecer lo mismo que creció en los últimos trece”.

“Eso se logrará eliminando las trabas al crecimiento, impuestos y los trámites innecesarios; impulsando nuevas reglas laborales que se adapten a nuestro presente, terminando con la industria del juicio y transformando los planes sociales en trabajo”.

“También produciendo y exportando más de la mano de los seis motores del crecimiento de nuestro país: la energía, la minería, la agroindustria, la industria manufacturera, la economía del conocimiento y el turismo”.

La revolución de la Educación

“La educación es la base de todo. Del trabajo, de la innovación y del desarrollo productivo”.

“Todos los chicos estarán en la escuela 190 días por año”.

“Jornada extendida para el 100% de los chicos sin los conocimientos esperados”.

“Impulsar un Plan Nacional de Alfabetización para recuperar los saberes básicos en todo el país”.

“Asegurar que el 100% de las escuelas tengan conexión a internet”.

La revolución de la Seguridad

“Hoy en la Argentina se vive con miedo. Los países crecen desde la libertad, no desde el miedo”.

“Tomar medidas urgentes en las zonas que hoy están tomadas por los narcos”.

“Trabajar por una Argentina segura que tenga policías capacitados, entrenados, y equipados con la última tecnología”.

“Sistemas de vigilancia en cada ciudad, con el combate al crimen organizado con todas las fuerzas de seguridad”.

“Construcción de cárceles de máxima seguridad para aislar e incomunicar a los líderes narco y recuperar las calles”. (DIB)