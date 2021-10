Las Panteras se lucieron en el Nacional de Clubes

En el deporte suele haber definiciones que no se olvidan y los reglamentos muchas veces pareciera ser que nunca llegan a concretar todos sus puntos. Pero el fin de semana en el rugby pasó algo para recordar. Se disputó el Campeonato Nacional de Clubes con la presencia del equipo femenino del FBC Argentino, Las Panteras, representando a la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA). Las chicas del “Decano” fueron subcampeonas en una definición extrema.

Desde la UROBA hicieron llegar las felicitaciones correspondientes, que marcaron: “Queremos hacer una mención especial para las juveniles de Argentino de Trenque Lauquen, Las Panteras, quienes consiguieron después de ganar todos los partidos en el Campeonato Nacional de Clubes llegar a la final de la Copa de Oro, empatándola contra Baguales, y con una definición que se ajustó al reglamento: 1- Hubiera marcado más tries – Hicieron la misma cantidad; 2- Hubiera convertido más drops – No hicieron; 3- Hubiera convertido más penales – No hicieron; 4- Hubiera anotado menos tarjertas rojas – No hubo; 5- Hubiera anotado menos tarjetas amarillas – Ambos equipos tuvieron una amarilla y 6-Hubiera anotado el primer try – Acá se definió el Campeón de la Copa, ya que el primer try lo anotó Baguales”. Sin dudas una definición de aquellas, con dos equipos igualando en cada uno de los puntos del reglamento.

Los partidos

El sábado, y por la Zona 7, Panteras (UROBA) venció 10 a 5 a HUazihul RC (Sanjuanina), le ganó también 10 a 5 a Kosten Aike (Austral) y triunfó sobre Cha Roga (Santafesina) por 12 a 0.

El domingo siguieron los partidos con enfrentamientos decisivos, ya que hubo semifinales Desafío, Bronce, Plata y Oro. En la semifinal de Oro estuvo el equipo de Las Panteras, ganándole a Agilas RC (URNE) por 7 a 5, en tanto que la otra semi fue para Baguales (Córdoba) sobre Los Caranchos RC (Rosario) por 15 a 0. Fue así que se llegó a la tan esperada final, entre Panteras y Baguales, que terminó con el empate en 12 y luego esa definición por reglamento que favoreció a las chicas de Córdoba.