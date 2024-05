Las orquestas Sinfónica y Juvenil de la Escuela Municipal de Música dieron el primer concierto del año

Las Orquestas Juvenil y Sinfónica, y los integrantes de la Pre Orquesta de la Escuela de Música Municipal, ofrecieron durante la noche del domingo el primer concierto de este año en el Teatro Español, con un gran acompañamiento del público.

Sobre la realización de este concierto Daniel Virzi, director de la Escuela de Música, y de la Orquesta Sinfónica junto a Martín Larroudé, señaló que “llegamos al mes de mayo con el primer concierto, que en general se hace en junio o julio. Nos acompañó mucho el público y estamos muy conformes”.

Sobre las agrupaciones que se presentaron, Virzi agregó que “La Orquesta Juvenil es relativamente nueva, ya que se empezó a armar este año con los chicos y chicas que vienen desde la Orquesta Infantil, una vez que los jóvenes más grandes van egresando. Tiene un promedio de edad de 13 años”.

También participaron de casi todas las obras de la segunda parte del concierto los integrantes de la Pre Orquesta “que es otra agrupación, que hace las veces de entrenamiento previo, para quienes son nuevos en la Escuela” explicó Virzi. Y también se sumó esta vez un repertorio vocal, de la mano de dos docentes de la Escuela, Juan de Filpo y Milagros Barbas.

Por último, Virzi agregó que se prevé que cada una de las agrupaciones de la Escuela de Música continúe presentándose una vez al mes, realizando la mayoría de los conciertos el último domingo de cada mes.

La Orquesta Juvenil de la Municipalidad presentó el siguiente repertorio: Good Night/The Beatles, Time/ H. Zimmer, Lascia Ch’io Pianga/G.F. Händel, Aase’s Death/E. Grieg, Andante for Strings/ J. Cacavas, Stargazer/ R. Buckley y Turning Point/ R. Longfield.

La agrupación está conformada por: Flauta traversa: Maite Yarza y Lourdes Mansilla, Clarinete: Juliana Haurat; Fagot: Lutmila Palacio; Trompeta: Mateo Lombroni; Percusión: Galo Bisio y Marcos Fuhrmann; Piano: Elisa Remis; Violín I: Abril Mansilla, Florencia Reyes, Helena Meier, Paula Robredo, Esteban Aranguren; Violín II: Maitena Ciarico, Giovanna Facchino, Ambar Gatti, Sol Tresandi, Luján Miranda; Viola: Neyen Agrazar, Camilo Flores Cornejo; Cello: Bárbara Neil, Camila Murillo, Isabella Cabrera, Ignacio Carnero. Contrabajo: Lucía Zelasqui.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica está formada por: Flauta: Gabriel Santanatoglia, Iván Castro, Susú Toniolo, Mariángeles Eleicegui; Clarinete: Guillermina Rossi, Juliana Haurat, Virginia Mina, Luciano Nazar; Saxo Soprano: Laureano Rossi; Saxo Alto: Mónica Bardaro y Daniel Berardo; Saxo Tenor: Marco Martino; Saxo Barítono: Matías Molinaris; Fagot: Maximiliano Rodríguez; Trompeta y Flugelhorn: Diego Curiale y José Luis Villaro; Corno Francés: Martín Larroudé; Trombón: Luciano Ramos; Marimba: Santiago Novareaux; Timbales: Galo Bisio; Percusión y Accesorios: Marcos Furhmann; Piano: Gabriel Mansilla, Florencia Robredo; Violín I: Juan Pablo Pichetto, Patricia Mola, Micaela Moreyra, Patricio Kessi, Andrea Girardi, Maite Ciaricco, Francisco Pichetto, María José Roncallo, Héctor Tobio; Violín II: Abril Mansilla, Oscar Juárez, Viviana Corral, Luciano Gallum, María Minetto, María Laura Cereigido,y Hernán Brown; Viola: Fernando Flores, Emilia Fur, Flavia Gamalieri, Neyen Agrazar, María Minetto; Cello: Lucas Muñoz, Cecilia Contreras, María Pereda, Silvia Romero, Gisele Nazar, Laura Lambezat. Contrabajo: Miguel Pagani y Pablo Cepedal. Dirección: Daniel Virzi y Martín Larroudé.

Y presentó el siguiente repertorio: Sinfonía 25 III movimiento: Minuetto – Trio/ W.A. Mozart, Pavana/ M. Ravel Invierno I y II/ R. Schumann; El Avenido/ C. Leguizamón, Abide With Me/ W.H. Monk, In The Bleak Midwinter/ G. Holst, Morning Prayer/ P. Tchaikovsky/ Musiquitas III y IV/ D. Virzi, Caro Mio Ben/ G. Giordano. Tenor solista: Juan de Filpo; Ave María/ G. Caccini. Soprano Solista: Milagros Barbas y Juan de Filpo; Sueña/A. Menken. Soprano solista: Milagros Barbas.