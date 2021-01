Las Olimpíadas del Reencuentro marcan el rumbo deportivo

Como cada año, las Olimpíadas del Reencuentro y de la Juventud marcan el rumbo deportivo de enero y, en este contexto tan particular, el 2021 seguirá con su rica historia. Anoche, en el predio del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo, el certamen se inauguró con el newcom, en tanto que ya se anunció un rico calendario de hockey, para categorías juveniles y mayores, que se disputará en la cancha del Foot Ball Club Argentino, a partir del próximo lunes. El básquet es otro de los deportes en equipo que también tendrá una buena cantidad de formaciones, ya que habría unos 30 jugadores anotados, con un trabajo en conjunto con la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL) y el vóley, en colaboración con la Comisión Municipal de Vóleibol Femenino, es otro de los deportes que se espera sea muy numeroso. Esta edición de las Olimpíadas, que busca darle mayor protagonismo a estos deportes colectivos que durante el 2020 vieron mermada sus competencias, tendrá, además, la presencia de tiro con arco en la sede del Club Barrio Alegre; beach vóley 3 vs. 3 masculino y femenino, hándbol beach, cesto beach, básquet 3 vs. 3 y ajedrez.

El newcom

Con respecto al deporte que abrió la presente edición, el newcom, se juega en categoría única, bajo el sistema de todos contra todos, partido y revancha, por suma de puntos y en caso de empates entre dos equipos se jugará un partido final. “Si la igualdad se da entre tres equipos, el campeón se definirá por diferencia de tantos a favor y en contra. De persistir la paridad se tomarán los tantos a favor; en caso de que todavía así continúen empatados se definirá a favor del que tenga menos tantos en contra y en última instancia se recurrirá al sorteo”, dice el reglamento. Anoche, al cierre de esta edición, se dieron los cuatro primeros partidos, entre los equipos Verde vs. Rojo; y Amarillo vs. Azul en el turno inicial; Verde vs. Azul y Amarillo vs. Rojo, completaron la noche. Hoy sigue con estos duelos: A las 20.15, Verde vs. Amarillo; 20.45 Rojo vs. Azul; 21.15 Verde vs. Rojo y 21.45 Amarillo vs. Azul. El lunes se jugarán la quinta y sexta fecha con los mismos horarios.

El hockey

A partir del próximo lunes 18 de enero y hasta el viernes 5 de febrero se disputará un torneo nocturno de hockey en las instalaciones del “Decano”. Las categorías participantes son mayores, con 11 equipos, y juveniles, con 4 equipos. Dicho torneo se desarrollará en el marco de las Olimpiadas del Reencuentro y de la Juventud que organiza la Municipalidad de Trenque Lauquen conjuntamente con la Federación Noroeste de Hockey (FNH).

“Nuestra Federación agradece al municipio de Trenque Lauquen el haber brindado la posibilidad que este deporte pueda volver a desarrollar su juego en plenitud luego de un 2020 sin competencias. De igual forma como los hemos proyectado desde el mes de junio pasado, el hockey se desarrolla bajo el estricto cumplimiento de un protocolo sanitario aprobado por las autoridades municipales de los distritos que conforman la FNH, que han permitido que sin pérdida de continuidad, esta disciplina haya sido practicada en cada una de las instituciones que conforman esta Federación”.

Para el certamen, desde la FNH se especificaron algunos puntos, donde se destaca que “sólo podrán ingresar al predio los equipos participantes según el fixture establecido. Antes y al finalizar los partidos los jugadores deben desplazarse con barbijos. Cada jugadora deberá llevar sus elementos de sanitización, cada equipo debe prever que sus jugadoras lleven botellas de agua. Al finalizar los encuentros, los equipos deben retirarse de las instalaciones del club para poder dejar ingresar a los siguientes equipos. No se podrán compartir equipos de arqueras y ningún otro elemento que haya sido usado previamente. Los sanitarios estarán habilitados, no así los vestuarios.

En competencia

En cuanto a lo reglamentario para las competencias, se especificó que “la capitana de cada equipo deberá presentarse con una antelación de 15 minutos en la mesa de control a fin de dejar registrado la numeración de camisetas en las planillas de juego, como así también el arancel establecido para cada partido. Las listas de buena fe impresas deberán ser presentadas al momento de empezar cada equipo su participación en la competencia, en forma conjunta con las declaraciones juradas de cada jugadora. El torneo de jugará teniendo en cuenta las reglas de juego del hockey de la C.A.H. En tanto que las sanciones se regirán por el reglamento de la Federación Noroeste con intervención, en su caso, del Tribunal de Disciplina”.