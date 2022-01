“Las condenas de la Justicia avalan los testimonios de las víctimas”

El colectivo local Yo Te Creo, que desde hace poco más de un año viene trabajando para visibilizar y buscar justicia para las víctimas de abuso sexual infantil, tuvo un 2021 de mucho trabajo.

Al respecto Lorena Campelo, integrante del colectivo, se mostró orgullosa de la labor realizada a lo largo del año pasado y destacó que desde el nacimiento de la agrupación la Justicia condenó a nueve imputados por estos aberrantes delitos.

En diálogo con La Opinión, Campelo se refirió al trabajo realizado durante todo el 2021 y destacó: “Estamos orgullosas y orgullosos del camino que hemos emprendido, no sólo por la responsabilidad que como adultos hemos asumido en denunciar ante la Justicia los hechos que nuestros hijos, hijas o familiares vivieron sino por el acompañamiento al resto de las víctimas”.

Y añadió: “Desde que iniciamos está agrupación hasta el día de hoy tenemos nueve condenados. Empezamos siendo algunas familias y ahora somos 50 de toda la región”.

Además remarcó: “Estamos orgullosos porque nosotros no sólo estamos en movimiento por nuestras causas particulares ni tampoco somos un grupo de escrache. Lo que hacemos es visibilizar causas en trámite que son de estado público. Nosotros no condenamos a nadie antes de que la Justicia lo haga. Y las condenas por este delito que se han dado en este último año avalan que las víctimas no mienten. Esto pone en evidencia que Yo Te Creo no tiene como objetivo la venganza”.

Dar la voz

Por otra parte la entrevistada sostuvo que “otro de los orgullos de la agrupación es haber podido darle la palabra a muchas víctimas” que confiaron en la entidad. “Fueron muchas las víctimas a las que acompañamos en silencio. Y también hicimos de nexo entre la víctimas y otras instituciones ya sea de la Justicia o del Estado”, contó.

El 2022

Sobre lo que viene, Campelo indicó: “Esperamos seguir con la misma firmeza y determinación pero también con el mismo respeto. Nosotros a las palabras las transformamos en acción. Somos un grupo no violento a pesar que a veces se quiera hacer ver como que buscamos venganza y que a veces se nos señala como aquellas que han roto familias, pero seguimos firmes, ahora con más conocimientos y de pie para continuar”.

Para este año, el grupo tiene pensado realizar reuniones con otras instituciones a nivel país y también del exterior, y abrirse aún más a la comunidad para que se conozca mejor su trabajo y más vecinos sepan que se trata de una agrupación que se moviliza por “lo colectivo”. “Yo Te Creo no sólo es creer sino también crear la posibilidad de construir con otros un mundo mejor”, resaltó Campelo.