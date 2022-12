Las chicas de Wellnes se lucieron en el Nacional

En la localidad de Lucila del Mar se llevó a cabo el Torneo Provincial y Nacional de Gimnasia Artística, un evento que se prolongó por casi toda una semana. Y desde Trenque Lauquen fueron varias las jóvenes deportistas presentes con gran nivel de las representantes del Wellnes Gym, a cargo de las profesoras Ana Llaneza y Lis Segovia.

“Desde el martes, que empezó la competencia, se dio la presencia de Malena Rivero, en Nivel Protección 1 juvenil, en la final provincial” contó una de las profesoras a este medio.

“Por el día jueves, en la Final Nacional de Nivel E1, compitieron Julieta Corral Costoya (juvenil), Valentina Rosa (infantil) y Chavela Vicente Llaneza (pre-mini) obteniendo un 7º lugar all around. El día viernes compitieron en Nivel E2 infantil, Luana Minuet y Cams Renata. En juvenil lo hizo Carena Gianela. El día sábado, en nivel E2 mini compitieron Lupe Vicente Llaneza, Aimara Tortelli y Lola Goitea con muy buena puntuación, y Lucía Vidal, que logró quedar 4ª all around y medalla de bronce en viga y barras asimétricas entre 103 gimnastas”, se destacó.

Último día

Por la noche del sábado compitieron en Preinfantil, Clementina Laviana, Juana Girado, Paulina Giulianeli y Delfina Corral Costoya, quienes obtuvieron excelentes puntajes, a la vez que se destacó la actuación de Catalina Gallo en viga. “Estamos muy contentas por la performance deportiva de todas ya que para la mayoría es la primera final nacional. Queremos agradecer a la Municipalidad de Trenque Lauquen por el apoyo, ya que viajamos en un micro municipal e hicieron posible que las niñas puedan asistir a dicho torneo representando sobre todo a Trenque Lauquen. También a todas las familias por el esfuerzo y apoyo a sus hijas”, remarcaron las profesoras.