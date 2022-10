Las bondades de un Trenque Lauquen que permiten contener en buena medida los momentos de crisis

El país viene atravesando, desde hace ya un tiempo demasiado prolongado, una situación de crisis económica que, si bien con breves momentos de reactivación, no permite generar previsibilidad. Una inflación descontrolada es la causa principal de lo antes señalado la cual afecta a todos los sectores y, demás está decir, el rubro inmobiliario no es la excepción.

No obstante, en Trenque Lauquen, a diferencia de otras ciudades de igual magnitud, este contexto sumamente difícil ha golpeado menos. Y así lo afirma el corredor público local Marcelo Moita quien destacó los factores que hacen que, a pesar de todo, la ciudad continúe con un ritmo interesante en lo que respecta a distintas operaciones inmobiliarias.

Incertidumbre

En primer lugar, Moita comentó: “El mercado inmobiliario en Trenque Lauquen no escapa a una realidad general en la que hay un grado de incertidumbre muy grande. El problema a nivel país es la inflación y hay que encontrarle la vuelta a ese tema que no es sencillo para cualquier actividad. En el mercado inmobiliario pega, por ejemplo, en el tema alquileres. Hoy tenemos una Ley de Alquileres que se rectificó con un parche en julio del año 2020 cuando pasaron los contratos a tres años y lo hicieron con un ajuste anual a través del índice que proporciona el Banco Central. Pero ese momento era otra realidad a la de hoy. Con un precio fijado hoy a un año, nadie quiere firmar un contrato de locación. Al haber inflación la gente quiere firmar lo más corto posible, se salen del contrato de locación y firman algo a un año con dos precios semestrales”.

Previsibilidad

El martillero hizo hincapié en la falta de previsibilidad que existe generada por la propia inflación. “En lo que respecta a una compra venta, aparte de la cifra de venta y compra de contado, desde un terreno a una propiedad grande se necesita siempre tener un parámetro a largo plazo y hoy no lo tenemos. Eso afecta a la parte inmobiliaria como afecta también a todos los rubros que hoy te dicen un precio y no hay parámetro”, dijo antes de agregar que “nosotros siempre decimos que queremos hablar en pesos y eso sería la solución, pero el mercado a nivel país está dolarizado. Cuando la inflación está tan alta el dólar se mueve y eso hace que la gente no quiera invertir o no invierta lo que debería invertir y siempre invierte la gente que puede pagar al contado”.

Uno es optimista con que todo se va a arreglar y que las cosas de a poco se van a ir encaminando pero sería buenísimo que hubiera reglas claras a largo plazo.

Créditos

El entrevistado señaló que “en este momento en el marcado desapareció un gran porcentaje de gente porque no hay herramientas para comprar como, por ejemplo son los créditos bancarios, las facilidades de pago. Y si no es con una herramienta de ese tipo hay mucha gente que no puede acceder a un bien. Después sí están los grupos que siempre impulsan los desarrollos inmobiliarios de Trenque Lauquen y en la zona que siempre apuestan a invertir, eso está siempre. Pero la gran mayoría de gente puede realizar alguna compra de algún lote cuyos valores son menores y la franja del medio, la clase media, como siempre nos han acostumbrado a lo largo de todos estos años, está maltratada en este momento. A mucha gente, si no le das una financiación, no puede comprar y esas herramientas van desapareciendo con el problema de la inflación que vamos teniendo”.

Trenque Lauquen

No obstante este panorama complejo, Motita puntualizo que, de todas maneras “siempre sobresale Trenque Lauquen con la gran convergencia de gente de la zona que elige a la ciudad como inversión, para vivir, por el Estado municipal eficiente y por la parte privada que siempre apuesta mucho. A pesar de la inflación, no se paró en movimiento en Trenque Lauquen, sigue habiendo proyectos de edificios, loteos y la gente sigue apostando al ladrillo que es bueno para la capitalización. En todas ciudades más chicas se paró más, acá la rueda siempre sigue”.

Asimismo, añadió que “otro de los aciertos de esta ciudad es la Ampliación Urbana, ahí también se fue avanzando y la gente compra esos terrenos, pero esa clase de gente necesita la posibilidad de la financiación”.

Sobre el final, reiteró: “Trenque Lauquen sobresale por la convergencia de la gente, es una ciudad que no ha parado de crecer en muchos años por varios factores: la organización a nivel municipal, los servicios, la educación. Por eso siempre algunas operaciones hay y la gente sigue apostando al ladrillo”.