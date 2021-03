Las bochas entraron en la recta final del 79° Aniversario

Recta final para el Torneo Individual de Bochas 79° Aniversario Club Barrio Alegre que comenzó a jugare el pasado 24 de febrero y anoche ya estaba disputando la final de la categoría “B” en tanto que Abel Lobos esperaba por el ganador de estos para la gran final del certamen.

La definición debió estirarse, ya que en la noche del jueves se jugó la final de la categoría “B” entre Cristian Márquez y Gustavo “Turco” Bomar con victoria para Márquez, por 15 a 9 y debido a este triunfo se llegó a un nuevo partido, debido a que Bomar tenía ventaja deportiva. Dicho encuentro se disputaba anoche en la cancha de Barrio Alegre. Vale remarcar que entre Márquez y Bomar estará el rival de Abel Lobos para la gran final del Torneo Aniversario.

El resumen

Ha sido un certamen que le volvió a dar actividad a los bochófilos de la ciudad para este particular certamen 79° Aniversario del Club Barrio Alegre. El torneo inició el 24 de febrero y tuvo estos resultados en sus inicios con una primera fecha y estos resultados: Elmer Martín superó 15 a 9 a Fabián Luna; “Beto” Achaga 15 a 8 a J. Márquez; Abel Lobos 15 a 6 Héctor Faccio y T. Carena 15 a 11 a C. Márquez. Siguió el 25 con: D. Galiano 15 a 10 a C. Campo; F. Larroque 15 a 5 a J. Vallejo; T. Galeano 15 a 2 a O. Márquez y G. Campo 15 a 9 C. Carena; y el 26 de febrero: G. Bomar 15 a 12 K. Lobosco; A. Pique 15 a 3 a C. Mingoya y D. Campo 15 a 11 T. Scalesa.

En marzo continuaron los partidos, a saber: Raúl Falco 15 a 7 Diego Galeano; T. Carena 15 a 8 a A. Pique; C. Carena 15 a 0 a O. Márquez; Abel Lobos 15 a 9 a Guillermo Campos; Elmer Martín 15 a 12 a Daniel Campos; Juan Márquez 15 a 0 a Héctor Faccio; C. Campo 15 a 12 a J. Vallejo; T. Scalesa 15 a 11 a K. Lobosco y C. Mingoya 15 a 6 a F. Luna.

Del 5 al 9 de marzo siguieron los enfrentamientos: Cristian Márquez 15 a 4 a D. Galeano; A. Piquet 15 a 12 a F. Larroque; Carlos Carena 15 a 5 a Juan Márquez; Raúl Falco 15 a 6 a Elmer Martín; Guillermo Campo 15 a 9 a “Beto” Achaga; Carlos Mingoya 15 a 11 a Cristian Campo;

Daniel Campo 15 a 6 a “Tata” Scalesa; Carlos Carena 15 a 0 a Guillermo Campos; G. Bomar 15 a 8 a Raúl Falco y “Tino” Carena 15 a 4 a Elmer Martín.

Las definiciones

Fue en la noche del jueves 11 de marzo donde en la categoría “A” el bochófilo Abel Lobos ganó su último partido, 15 a 6, a Carlos Carena, convirtiéndose de esta forma como primer finalista del Individual de Bochas “Aniversario Club Barrio Alegre”. En el otro encuentro, Carlos Mingoya ganó al no poder presentarse su rival, Abel Piquet. Con un Abel Lobos ya clasificado a la gran final, solo restaba por conocer el otro nombre, que salía del duelo de anoche entre Márquez y Bomar y luego sí esperar por el gran match del 79° Aniversario.