Las aseguradoras recibieron muchas denuncias por daños en artículos del hogar

En las últimas jornadas las compañías de seguros que funcionan en nuestra ciudad recibieron muchas denuncias por daños provocados por el temporal del pasado fin de semana. Y desde distintas firmas coincidieron en señalar que el mayor número de reclamos se encuentra vinculado a daños en electrodomésticos y viviendas, y remarcaron que si bien el temporal fue fuerte, la ausencia de granizo hizo que los cultivos asegurados por el sector agropecuario no hayan sido tan afectados como sucedió en otras oportunidades, aunque sí hay que decir que se dieron pérdidas en la producción agrícola de los campos locales.

Denuncias

Desde una agencia productora de seguros local señalaron: “El grueso de denuncias que recibimos están vinculadas a lo que tiene que ver con la parte eléctrica y de vientos, que no siempre están cubiertas. Hubo muchas consultas por voladura de toldos, tapiales que están a la intemperie y que en muchos casos no tienen cobertura dentro de lo que es una póliza por combinado familiar”.

Y añadieron: “Nosotros lo que tuvimos como mayoría de reclamo genuino para ser indemnizados tiene que ver con rayos y daños provocados en electrodomésticos por descarga eléctrica o caída de tensión, que se dio todo junto el sábado con el temporal. También tuvimos muchas consultas por alguna caída de tejas, algún toldo o alambrado olímpico que generalmente por encontrarse a la intemperie no tiene una cobertura”.

Interés

Por otra parte desde la firma indicaron: “También tuvimos muchas consultas de gente que no tiene cobertura en su vivienda pero tras el temporal comenzó a preguntar. Habitualmente cuando hay un suceso como el del sábado, los días posteriores es como que la gente comienza a preocuparse y a consultar sobre qué pólizas existen”.

Campos

Además desde la aseguradora indicaron que también hubo algunas denuncias del sector agropecuario. “En algunos casos se denunciaron daños en lo que tiene que ver con el girasol y el maíz provocados por el viento, pero hay algunos cultivo a los cuales el viento provoca un daño y después es como que se llegan a reponer y hay otros que no. El girasol, por ejemplo, todavía no tiene mucho riesgo porque aún no está la cabeza formada. Y no tuvimos denuncia por granizo, que suele ser mucho más dañino para los cultivos”, señalaron.

Asimismo indicaron que en el caso del agro es donde menos inconvenientes se presentan para las aseguradoras porque los daños son fácilmente determinables cuando un cultivo se ve afectado por un suceso determinado.

Demanda

Y a modo de ejemplo remarcaron qué “en estos días de cada 10 siniestros denunciados siete están vinculados a daños en electrodomésticos y artículos de esta característica por rayos y baja de tensión”.

En tanto que desde otra agencia aseguradora local coincidieron en señalar que en los últimos dos días fueron muchos los vecinos que acercaron sus denuncias por daños en artículos electrónicos. Y también hubo muchas consultas sobre los alcances y cobertura de las pólizas”.

En este sentido reiteraron que “básicamente, la mayoría de las consultas que se recibieron en estas jornadas responden a ese tipo de siniestro”. “También tuvimos alguna que otra consulta por rotura de vidrios o algún problema similar, pero en líneas generales los reclamos vinieron por daños en artículos eléctricos”, se reafirmó.

Y coincidieron en destacar que si bien el temporal fue de gran magnitud, al no registrarse caída de granizo no hubo una alta demanda de indemnización por daño de vehículos, que con otros temporales se dan de manera masiva.

Más denuncias

En tanto que en otra firma del sector indicaron que si bien las denuncias recibidas fueron muchas, se calcula que en los próximos días e incluso la semana que viene se van a tener muchas más denuncias y reclamos porque hay mucha gente que lleva los artefactos que dejaron de funcionar al técnico y cuando se constata el daño que tiene se acercan hasta las compañías a hacer la denuncia. “También creemos que por precaución, muchos vecinos se van a acercar para consultar por las distintas coberturas. Porque hoy en día reponer un electrodoméstico como puede ser una heladera es prácticamente imposible y por eso prefieren estar cubiertos ante una eventualidad como la del fin de semana”, resaltaron.