Las actividades para este fin de semana se mantendrán sin nuevas restricciones

En dialogo con Sergio Barbas, director de Deportes de la Municipalidad de Trenque Lauquen, La Opinión analizó el presente de las actividades deportivas teniendo en cuenta el alza de casos positivos de Covid-19 en la ciudad y ante la eminente toma de nuevas medidas restrictivas.

Ayer Barbas fue concreto y manifestó que por este fin de semana lo que ya estaba diagramado se mantendrá aunque aclaró: “hemos hablado con algunos referentes de los deportes y le hemos pedido que si pueden posponer una semana sería mejor, es mejor parar una semana a tener que cerrar seis meses”.

Ayer el FBC Argentino mandó un comunicado informando que cerraba sus puertas hasta el próximo martes.

Toma de conciencia

Dijo Barbas “las actividades al aire libre se pueden desarrollar con normalidad, sin público, pero lo que ya estaba programado se podrá hacer extremando las medidas de seguridad, de higiene, de evitar quedarse en el lugar tras los partidos, ni compartiendo mates o bebidas. Estamos intentado desalentar que se hagan algunos eventos, hemos hablado con algunos referentes y les hemos dicho que si pueden postergar sería lo más ideal. No estamos intentando impedir que jueguen pero sí que posterguen para otro momento más oportuno. Es mejor cerrar unos días y no tener que cerrar seis meses”.

En otro punto que Barbas fue claro en su idea es cuando manifestó que “la actividad física no es el motivo del contagio, y esto lo tengo en claro, lo que genera el contagio es lo secundario. Si hacés un partido pero después se comen un asado lo que contagia no es el partido, es la reunión social. Si viajás 300 kilómetros para jugar un partido no es el partido el que genera el contagio, es ese viaje de 300 kilómetros dentro de un micro respirando todos el mismo aire cerrado”.

También explicó que el cuadrangular de básquet pensado para celebrar el Aniversario de Trenque Lauquen los días 10 y 11 de abril, donde jugará el FBC Argentino, Atlético Villegas, Sport Club Trinitarios de Bolívar y Basket UTN, corre riesgo de postergarse. “Hasta el miércoles al mediodía al Torneo lo íbamos a hacer, a puertas cerradas, sin público, pero ahora todo ha cambiado. No hay nada decidido pero lo charlaremos el lunes. A nivel provincia las medidas se mantienen hasta el día 9, pero el Municipio seguro tome otras medidas previamente” comentó.

Argentino

El Foot Ball Club Argentino informó a sus socios, simpatizantes y comunidad en general que “luego de analizar la situación actual respecto del nuevo brote de Covid-19 y considerando la información compartida por las autoridades locales, resuelve suspender preventivamente hasta el día martes las actividades deportivas programadas, tanto en entrenamientos y competencias. A partir del martes, y de acuerdo a las disposiciones que se reciban desde las autoridades locales, provinciales y/o nacionales, se definirán los pasos a seguir”.

“Lamentamos los inconvenientes que esta medida ocasiona, pero consideramos que toda acción que desde nuestro Club podamos tomar para prevenir y cuidar de nuestros deportistas, debe ser realizada. Entendemos que la responsabilidad y el compromiso social, serán factores fundamentales para hacer frente a esta pandemia que tanto nos afecta a todos” enfatizaron.