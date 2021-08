Larrosa apuntó contra Zurro y Badino por no poder contar la lista 10 con boleta completa

A menos de un mes para las PASO la interna del Frente de Todos a nivel local está que arde a raíz de la decisión de la Junta partidaria de permitirle a la lista 10 participar únicamente con la boleta para cargos municipales. Desde dicho espacio aseguran que se trata de una injusticia y que detrás de ella está el intendente de Pehuajó Pablo Zurro y la anuencia de Leticia Badino, quién encabeza otra de las listas locales del FdT.

A través de un comunicado Pablo Larrosa, apoderado de la lista 10, que encabeza la Dra. Mónica Estévez acompañada por el arquitecto Lucio Moralli y la Doctora Analuz Santamaría, se refirió a la situación.

“Me apena tener que aclarar una injusticia realizada en nuestro distrito”, sostuvo. Y a continuación Larrosa expresa: “Nos vimos sorprendidos con la asignación a nuestro grupo político de la boleta corta, es decir, solo con la parte correspondiente a cargos municipales, cuando la boleta corta se otorga a quienes vienen de otros partidos a apoyar al Frente. Esto es claramente una injusticia que provoca una gran indignación porque nadie puede negar la trayectoria de años de Mónica y de quienes la acompañamos dentro del Partido y del Frente de Todos. Presentamos dos recursos ante la Junta Partidaria que aún esperamos sean resueltos”.

“Cobardía política”

En otro tramo del texto el apoderado de la lista sostiene: “Esta cobardía política nos fortalece aún más en nuestro trabajo por defender el futuro de Trenque Lauquen. Decimos actitud cobarde porque la ciudadanía entiende que intentan debilitar esta lista, lo hacen creyendo que el elector no es capaz de advertirlo y que entrará al cuarto oscuro sin saber por quién tiene que votar. En estas circunstancias el Frente de Todos presentará tres ofertas: la de la lista de Zurro que encabeza Leticia Badino, responsables de esta maniobra desleal, otra del Frente Renovador que encabeza Solimano y la nuestra encabezada por Mónica. Quien resuelve las adhesiones a las listas provinciales y nacionales es el referente seccional. Frente a esta injusticia han peticionado dirigentes nacionales y se han solidarizado con nosotros. Seguimos creyendo en una política distinta, donde todos tengan derecho a participar, que no se los proscriba, que puedan hacerlo en igualdad de condiciones y no con la cancha inclinada”.

Repudio

Además el comunicado sostiene: “Repudiamos la actitud de dirigentes seccionales que para acumular poder, si no pueden ganarte, te debilitan. Como expusimos ante la Junta Electoral esta clara injusticia no se fundamenta en ningún hecho legal, es una bajeza política. Vulnera el derecho de igualdad y es discriminatoria, somos la única lista de la Cuarta Sección Electoral con boleta corta. Nos impide participar en igualdad de condiciones y es violencia política”.

Para concluir el concejal Larrosa reiteró: “Frente a tamaña injusticia vamos a defender nuestros derechos y será en las urnas con el convencimiento de que el electorado en definitiva es quien sanciona y que la injusticia hiere a quien la comete”.