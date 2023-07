Larreta suma kilómetros en el Conurbano y endurece el discurso: “Yo enfrenté de verdad al kirchnerismo”

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, estuvieron ayer martes en San Fernando junto a la precandidata a intendenta, Agustina Ciarletta, y al precandidato a concejal, Carlos Chino Luna.

Los dirigentes recorrieron la Plaza de la Estación donde también dialogaron vecinos. “Yo me enfrenté de verdad con el kirchnerismo y lo hice gobernando, con decisiones”, aseguró Rodríguez Larreta, frente a la prensa. “Andar desde la tribuna criticando al otro es fácil, yo en cambio me enfrenté al kirchnerismo cuando me quisieron cerrar las escuelas, me planté y las abrí”, agregó.

Y detalló: “Me peleé con el kirchnerismo para que nos dejen usar las pistolas Taser y, después de años paradas, empiezan a funcionar. Esas son las peleas que valen, las que le mejoran la vida a la gente: las que hacen que los chicos estén en las aulas y las que hacen que podamos mejorar la seguridad.”

Sobre las principales preocupaciones de los vecinos, Larreta describió que en todo el conurbano hay “miedo, rejas, comercios que cierran más temprano, vecinos que tienen miedo de esperar el colectivo en la parada.” Y en toda la provincia, ve “preocupación por la educación y la falta de clases”. Seguridad y educación, son dos de los principales ejes en su futuro programa de gobierno junto a Diego Santilli, como gobernador de la Provincia.

Por su parte, Ciarletta hizo referencia a su propuesta de cara a las PASO y valoró: “Esta es una coalición amplia, con un equipo muy representativo del trabajo, desde el Chino Luna, que es un lujo tenerlo, hasta docentes y comerciantes”. En esa línea, Quirós agregó que el equipo tiene “una enorme voluntad de trabajar y mejorar la vida de los vecinos” y adelantó que va a acompañarlos en las propuestas en especial las relacionadas a Salud.

Por último, el Chino Luna destacó la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. “Vamos a llevar a cabo las propuestas de Agustina, siguiendo la línea de gestión de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos resultados están a la vista y creo que es lo que necesitamos como país para arrancar de una vez por todas”, manifestó. “Es un gusto que me hayan invitado a participar”, cerró.

El precandidato presidencial de Juntos estuvo antes en la localidad de Malvinas Argentinas, donde encabezó el acto de lanzamiento del concejal Lucas Aparicio a la intendencia del municipio. (DIB)