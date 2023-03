Larreta reforzó su perfil dialoguista y aseguró que “el cambio no es gritar”

El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró el período de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña, y en clave presidencial prometió “llevar la transformación” a toda la Argentina, al tiempo que aseguró que “el cambio no es gritar”.

“El cambio no es gritar, no es buscar problemas ni culpables. El cambio es buscar soluciones y trabajar todos juntos. Nos animamos a transformar la Ciudad y ahora nos vamos a animar a transformar el país. El deseo que tengo y quiero proponerle a los argentinos es salir de la división y pelear juntos por el país que nos merecemos”, exclamó Larreta en un discurso que contuvo un repaso de sus 15 años de gestión.

“Como cada año, vengo con una satisfacción profunda por las grandes transformaciones que venimos logrando juntos. Sin embargo, este es un año distinto y tengo que admitir que, además del entusiasmo, este es mi UPD (Último Primer Día), como dicen ahora los chicos. Me da un poco de nostalgia. Este 2023 es mi último año de gestión en la Ciudad y, la verdad, es un momento muy emotivo para mí”, afirmó al tomar la palabra cerca de las 9 de la mañana.

Con tono presidencialista, llamó a “salir de la división y pelear juntos por el futuro que nos merecemos”, consideró que “cuando salimos del griterío, de la chicana, del ruido que genera la política, aparece el cambio”, y destacó que “no hay teoría política ni ideología partidaria que sea más importante que ser argentino”.

En ese aspecto, cuestionó al Gobierno nacional al apuntar que “los cortos períodos de crecimiento no se sostienen porque se construyen desde la división y no desde la unidad”. También cuestionó al Frente de Todos por la grieta generada a partir de “la división”. Habló de “décadas de peleas generadas por políticos que hicieron campaña a costa de enfrentar a argentinos contra argentinos y que nos hicieron creer que no tenemos nada en común con el que piensa distinto”.

“Hoy casi el 40% de los argentinos son pobres, casi 4 millones de personas trabajan en la informalidad y miles de chicos no terminan en tiempo y forma la escuela. Estos son los resultados de décadas de división. La solución no puede ser más de lo mismo. En este momento, nuestro país necesita que lo pongamos primero. No hay teoría política ni ideología partidaria que sea más importante que ser argentino”, añadió.

Al hablar de “la hoja de ruta” que afrontará la próxima gestión, priorizó la educación como el punto “más importante”. Este tema fue uno de los principales contrapuntos que tuvo Larreta con el Gobierno nacional que anunció el cierre de escuelas durante la cuarentena por el coronavirus.

Seguridad y trabajo

En términos laborales, Larreta planteó que a nivel nacional es preciso “reducir el peso muerto del Estado sobre el sector privado, porque son las empresas las que generan trabajo, no el sector público”. “Para eso hay que terminar con el déficit fiscal, bajar impuestos y dar batalla a fondo contra la inflación, que no solo angustia a millones de argentinos, sino que también es una muralla contra la producción y el trabajo”, aseveró.

En cuanto a seguridad, destacó la creación desde “desde cero” de la Policía Metropolitana. “No fue fácil, pero en cada calle y cada barrio donde nuestra policía iba ampliando su cobertura, veíamos cómo le cambiaba la vida a la gente”, sostuvo y añadió: “Todos los delitos bajaron en Buenos Aires. Hoy no es imposible que te pase algo en la Ciudad, pero sí es menos probable, porque tenemos la tasa de delitos más baja en 27 años y somos la capital más segura de América Latina”.

En el recinto estuvo acompañado por funcionarios del Gabinete, así como representantes del Poder Judicial.

En tanto, los legisladores y las legisladoras del bloque del Frente de Todos, el principal de la oposición porteña, colocaron al frente de sus bancas carteles con la leyenda “Larreta es Mafia”, en relación a la situación del ministro de Seguridad en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro. (DIB)