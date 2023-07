Larreta presentó medidas contra la inflación y apuntó duro contra La Cámpora

A menos de un mes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este viernes ocho propuestas para “ponerle fin a la inflación” y aprovechó para criticar a la agrupación kirchnerista La Cámpora.

Desde un supermercado en la localidad bonaerense de Morón, Rodríguez Larreta presentó sus medidas contra la inflación, entre las que mencionó una salida progresiva del cepo cambiario, incrementar la independencia del Banco Central y una reducción del déficit fiscal.

Sin embargo, el candidato alternó propuestas con críticas, y en ese sentido apuntó con dureza contra el Gobierno. “El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo fracasó” ante una “inflación que es una tortura” y “uno de los dolores más concretos que sufrimos los argentinos hace décadas”, sostuvo

“Este gobierno lanzó el control de precios hace un año y medio. Dijimos que la historia de Argentina demostraba que no funcionó. Lo lanzó (el ex secretario de Comercio, Roberto) Feletti y ahora está tres veces más alta”, dijo el jefe de Gobierno porteño, que se medirá en la interna de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich.

“Hay que tener un plan integral. Me fui a Israel a estudiar el plan de estabilización de 1985. Es estudiando los temas y no mandando militantes de La Cámpora a controlar o apretar supermercados. Eso no funcionó nunca y no va a funcionar”, definió.

“Cada vez que vamos al supermercado no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Todo está tan caro que es imposible comprar ciertos productos, y la plata nunca alcanza. Lo único que sabemos es que, mañana, los precios van a volver a subir. No podemos seguir viviendo con esta angustia”, agregó.

Durante el acto, el precandidato presidencial propuso cuatro ejes centrales para poner fin al aumento de precios. “Vamos a revisar el Presupuesto para llegar al déficit cero en el primer año del Gobierno”, indicó como la primera medida.

Como segunda propuesta, indicó que propondrá “eliminar el déficit de las empresas públicas, como Aerolíneas y otras”, de las cuales dijo que “van a tener que ser rentables como cualquier empresa”. En otro orden, consideró que “el Congreso no podrá aprobar ninguna ley que implique un gasto si no se justifica de dónde salen los fondos”.

En el apartado de “estabilidad monetaria”, consideró que es necesario “modificar la Carta Orgánica del Banco Central para que sea independiente”, dijo que “nunca más el Gobierno le puede tocar la puerta al Banco Central para financiar el déficit” y propuso que “las autoridades del Central no podrán ser removidas políticamente”.

En cuanto al cepo cambiario explicó que habrá “un sendero de salida del cepo y de unificación del tipo de cambio” y afirmó que espera llegar a esa situación “al final del primer año” de un eventual Gobierno.

Como otra de las medidas anti-inflación dijo que es necesario “aumentar las exportaciones” y afirmó que si se concreta su plan de “duplicarlas en seis años, eso termina con el problema del dólar”.

Larreta indicó asimismo que estas medidas permitirán también “un aumento sostenido del crédito” y afirmó que alentará “un nuevo acuerdo federal de baja de impuestos”.

“Vamos a retomar el camino que inició Mauricio (Macri) con el pacto fiscal, y reducir Ingresos brutos y el impuesto a los sellos”, afirmó Larreta y remarcó que todas estas medidas apuntan a que “los salarios le ganen a la inflación”, dijo y agregó: “Si nos acompañan, el salario real va a estar recuperado al final del mandato”. (DIB)