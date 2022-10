Larreta le restó importancia al respaldo de Macri: “El apoyo que vale es el de la gente”

Tras los dichos del ex presidente Mauricio Macri respecto a que respaldará en la interna del PRO a quien “garantice el cambio”, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a mostrarse con un mensaje moderado y aseguró que el apoyo que le importa “es el de la gente”.

Tras encabezar la presentación de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, a Larreta le preguntaron por las recientes declaraciones de Macri, quien buscó marcar la cancha al asegurar que apoyará al que garantice el “cambio” en los comicios del año próximo. “Respecto de lo que dijo Mauricio, el verdadero cambio es el hacer, lo que hacemos en la Ciudad de Buenos Aires”, arrancó el jefe de Gobierno con su respuesta.

Tras ello, detalló: “El verdadero cambio es lograr bajar el delito a la tasa más baja de la historia, es defender las escuelas abiertas, es luchar contra el cambio climático… Ese es el cambio que vale. Y en cuanto al poyo, también… el apoyo importante, importante es el apoyo de la gente. Nosotros trabajamos, en el caso de la Ciudad, para el bienestar de los millones de argentinos que viven y nos visitan. Ese es el apoyo que realmente vale”.

De esta manera, le respondió al ex jefe de Estado, quien días atrás habló sobre la “interna amarilla” entre Larreta y Patricia Bullrich como principales aspirantes a disputar las elecciones de 2023. “Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente”, afirmó Macri.

Las declaraciones de Larreta se dan en el marco de una interna cada vez más caliente en la principal alianza opositora, sobre todo luego de los dichos del radical Facundo manes, quien cuestionó el “populismo institucional” del Gobierno de Macri.

En ese marco, el jefe de Gobierno porteño volvió a diferenciarse de la postura del ex mandatario y de Bullrich, quienes se muestran reacios al diálogo con el Frente de Todos. “La Argentina necesita diálogo democrático, búsqueda de consensos, discusiones y disensos sanos y respetuosos”, dijo Larreta. Y añadió: “Todo lo que podamos hacer para que a la Argentina le vaya mejor siempre voy a estar trabajando de ese lado”.

Y al ser consultado sobre la definición de la interna, ratificó que en Juntos por el Cambio las candidaturas las van a elegir la gente. “Son las PASO las que definen. Sean quienes sean los candidatos va a decidir la gente: sea Mauricio Macri, Facundo Manes, (Gerardo) Morales, va a decidir la gente. Todavía falta para que se definan los candidatos”, añadió. (DIB)