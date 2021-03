Larreta habló de un “avance” CFK y dijo estar “en desacuerdo con la grieta”

El jefe de Gobierno porteño y referente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó hoy al flamante ministro de Justicia, Marín Soria, y habló de un “avance” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que dijo estar “totalmente en desacuerdo con la grieta”.

“No conozco al ministro actual, pero vi unas declaraciones suyas atacando fuertemente a algunos jueces. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que es exactamente lo contrario a lo que la Argentina necesita. Tenemos que respetar las instituciones, a la Constitución y a la división de poderes”, dijo Rodríguez Larreta en referencia a Soria, reemplazante de Marcela Losardo en la cartera de Justicia.

En este marco, el jefe de Gobierno porteño apuntó contra la vicepresidenta al considerar que “atacó con nombre y apellido” a magistrados, y contra el presidente Alberto Fernández.

“Todo indica que hay un avance de la vicepresidenta. Sus declaraciones fueron realmente muy graves para la Argentina, la división de poderes y el respeto a las instituciones. Y me preocupó más que el Presidente diga que está de acuerdo”, sostuvo.

Y agregó: “El Presidente habla de crear un consejo para evaluar a los jueces, que es totalmente inconstitucional porque la Constitución ya prevé el mecanismo de contrapeso entre los poderes. No estoy de acuerdo y me parece que atenta contra el sistema republicano”.

De cualquier manera, Rodríguez Larreta dijo que está “totalmente en desacuerdo con la grieta”. “Con la grieta no se come, no se genera laburo ni se educa mejor a la gente”, indicó. Y habló de “un sano equilibrio” para generar diálogo y consenso. (DIB) MT