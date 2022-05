Larreta habló de reforma laboral y dijo que YPF “debería funcionar como empresa privada”

El jefe de Gobierno porteño y referente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que “hay que replantear” el sistema laboral y el jubilatorio y que la petrolera YPF “debería funcionar como empresa privada”.

Todavía sin confirmar su candidatura para el 2023, Rodríguez Larreta, que ya plantea ideas para una eventual gestión, consideró que un Gobierno debe “fijar el rumbo” en las primeras 100 horas de administración.

“Hay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, horarios más flexibles. Esto requiere cambiar la legislación. Así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable, privado, en la Argentina”, sostuvo el jefe de Gobierno de la CABA en una entrevista con Radio Mitre.

Además, consideró que tiene que debe haber un sistema impositivo que “promueva el empleo” ya que “tomar un trabajador cuesta una fortuna” y planteó que “para que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo hay que replantear el sistema jubilatorio”.

Rodríguez Larreta también señaló que la petrolera YPF (de participación estatal) “debería funcionar como empresa privada”. “Puede ser de capitales del Estado, obviamente. Pero tiene que funcionar como empresa privada. Es de la única manera que se consiguen inversiones e YPF requiere una inversión enorme porque tiene un rol rector en la política energética. Debe tener la mayor eficiencia posible”, indicó.

Asimismo, sobre Aerolíneas Argentinas (otra firma con participación estatal) dijo que “hay que hacer que se vuele más”. “Ojalá vengan muchísimas empresas a volar a la Argentina, ojalá pueda volver esta conexión entre provincias”, señaló. “Tenemos la mitad de vuelos que en 2019. Son tan importantes los de adentro como los de afuera, volvería a proponer que haya vuelos de todo tipo”, sostuvo.

Además, consideró que “no hay que aumentar las retenciones” y que “hay que terminar con la intermediación” de los planes sociales. “Si alguien dice que va a terminar con los planes sociales no es serio, con 40% de pobreza. Pero no puede ser que una organización defina si necesitás o no un plan”, dijo. (DIB)