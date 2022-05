Larreta: “A Alberto Fernández no lo respetamos ni lo vamos a respetar”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo hoy que si la Corte le devuelve a su gestión los fondos de la coparticipación que le sacó el Gobierno nacional se compromete a bajar “automáticamente” los impuestos, en tanto sostuvo que al presidente Alberto Fernández “no lo respetamos ni lo vamos a respetar”.

En clave de precandidato (aunque sin confirmarlo), Rodríguez Larreta viene dando fuertes declaraciones. Ayer, en el marco de una entrevista por A24, apuntó fuerte contra el Presidente. “A Alberto Fernández no lo respetamos ni lo vamos a respetar. Es irreversible”, sostuvo.

El dirigente del PRO se refirió al conflicto por la coparticipación que mantiene con el Gobierno nacional tras la decisión de la administración de Alberto Fernández de quitarle un punto de esos fondos (que había sido otorgado por el expresidente Mauricio Macri en el marco del transferencia de la Policía Federal a la CABA).

“Sentí una traición y una bronca enorme. Me enteré un minuto antes de que lo anunciaran por conferencia de prensa, por un mensaje del ministro del Interior (Wado de Pedro). No me quedé con la bronca y puteando a todo el mundo, sino que seguimos trabajando en la Ciudad”, dijo ahora el jefe de Gobierno porteño al respecto de esa decisión.

Y agregó: “En medio de la pandemia, nos sacaron fondos de un día para el otro y hubo que compensar eso. Bajamos los gastos, bajamos obras. Nos hicieron un recorte en el medio del año, cuando el presupuesto ya estaba votado”.

El conflicto está actualmente judicializado y Rodríguez Larreta prometió bajar los impuestos si la Corte Suprema falla a favor de la CABA. “Si la Corte Suprema nos devuelve la plata de la coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos”, sostuvo en el marco de una entrevista con radio FutuRöck. (DIB)