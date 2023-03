Lanzan bono contribución para ayudar a costear el tratamiento médico de una niña

Con el objetivo de juntar fondos para costear el tratamiento médico de una niña de seis años de nuestra ciudad, su familia lanzó un bono contribución.

Según Bárbara González, madre de la pequeña Male, su hija padece displacia septo óptica, a raíz de la cual se alimenta a través de una sonda. Pero para mejorar su calidad de vida los pediatras le recomendaron la colocación de un botón gástrco cuyo costo es de $75.000. Para eso lanzaron un bono contribución. Y, como siempre, la comunidad de Trenque Lauquen viene respondiendo de la mejor manera.

Botón gástrico

En diálogo con La Opinión, Bárbara contó cuál es la patología de su hija, a raíz de la cual debe ser sometida a un costoso tratamiento para mejorar su calidad de vida. Al respecto explicó que “Male tiene 6 años, y una patología que se llama displacia septo óptica. Ella no ve, no camina y se alimenta mediante una sonda nasogastrica. Y como ya hace casi cuatro años y medio que está con la sonda, el pediatra recomienda que lo que sigue ahora para una mejor calidad de vida, y para que aumente de peso, porque siempre estamos ahí con el peso medio justo, y la alimentación es siempre la misma, una leche especial con varios nutrientes, pero que para la edad de ella ya no le sirve, es el botón gástrico”.

Y añadió: “En Trenque Lauquen no lo pone nadie, entonces nuestro pediatra habló con una gastroenteróloga de La Plata que nos dijo que tenemos que comprar el kit de gastro, que hoy en día sale alrededor de $75.000, y es algo que se lo colocarían en la Clínica del Niño en La Plata”.

Afrontar gastos

Por otra parte la madre de la pequeña indicó: “Nosotros viajamos a La Plata el próximo 21 de marzo para ver a la profesional, para que nos explique bien cuáles serian los costos, cómo es el proceso, los pro y las contras. Vamos a tener que estar alrededor de una semana en La Plata. Así que tenemos que tener los pasajes porque si bien acá por discapacidad nos corresponden unos pasajes, en la Terminal nunca los dan. Y también necesitamos un lugar donde estar allá, al menos durante una semana”.

Así, para afrontar los gastos que esto representa lanzaron un bono. “Salió el jueves y la verdad es que tuvo un montón de repercusión y la gente nos viene ayudando muchísimo”, dijo la vecina.

Asimismo remarcó: “Male tiene IOMA por IPS, pero la cuestión es que la Clínica no trabaja por IOMA. Yo fui a hablar a la obra social y me dijeron que es por reintegro o por autorización. Y por experiencia sabemos que eso tarda mínimo 4 o 5 meses. De hecho, una silla postural que la pedí hace más de 3 años recién me llegaría supuestamente el 27 de marzo. Por todo esto decidimos arrancar nosotros a juntar el dinero y en algún momento, cuando volvamos de La Plata, presentaremos los papeles en la obra social para ver si después de 6 o 7 meses nos reintegran algo”, explicó.

El bono contribución tiene un valor de $500 y quienes quieran colaborar a través de Cuenta DNI pueden hacerlo a nombre de Bárbara Gonzalez, al alias ATADO.INCA.FRENO o, bien, comunicarse al 2392 442331.