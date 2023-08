Lali calificó a Milei de “anti-derecho” y el libertario le respondió: “No sé quién es”

La cantante Lali Espósito calificó este lunes de “anti-derecho” al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien salió al cruce irónicamente y dijo que no conoce a la artista.

“No sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones”, dijo Milei en declaraciones a Radio Rivadavia.

El diputado, que el domingo resultó el precandidato más votado con el 30,04% de los sufragios, le contestó así a Lali Espósito, que al conocer los resultados de los comicios se quejó en sus redes sociales.

“Qué peligroso. Qué triste”, publicó Lali Espósito en Twitter.

Luego, expandió su mensaje al asegurar que no le afecta que la increpen en redes “por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho”.

“La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente”, agregó. La cantante y actriz marcó que existe un “mal acostumbramiento” en considerar que “si alguien opina de una manera” es porque está “del otro bando” e indicó que ella esta “siempre” del lado de quienes “no se cagan en materia de derechos”.

“¡Sí! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un anti-derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada”, añadió. (Télam)

— Lali (@lalioficial) August 14, 2023