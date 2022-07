La violencia en las canchas frena a la Cultural Deportiva

Cada fin de semana se ven en las canchas banderas que los equipos ingresan bajo el lema “Es solo fútbol, no a la violencia” pero luego pareciera que a esas palabras se las lleva el viento. Los protagonistas, jugadores, cuerpo técnico, árbitros y los propios espectadores, son los responsables de este momento que vive el fútbol regional.

En Trenque Lauquen, tras cerrarse el Torneo Apertura, se descansará un fin de semana por lo que el juego liguista no regresa hasta el 9 y 10 de julio. Una temporada que en todas sus divisiones ha tenido momentos intensos dentro de las canchas, con expulsados y sanciones de más de 10 fechas, pero “pocas veces se sanciona a los árbitros por sus errores”, levantan las voces los jugadores. Mientras que en la vecina Liga Cultural Deportiva, con asiento en Tres Lomas, se ha confirmado que no habrá fútbol este fin de semana por los constantes hechos de violencia. Y en la Liga del Oeste también se han vivido momentos fuertes que han llevado a sanciones de más de un año para varios jugadores.

Agresiones

La Cultural es una de las ligas más fuertes de la región y de esta manera dio cuneta lo ocurrido el fin de semana en su boletín oficial: “Visto el informe elevado a este tribunal, por el árbitro del encuentro que debieron disputar en primera división el Club Salazar y Ferro Carril Oeste, el pasado 26/06/2022, en el cual se informa la suspensión por agresión al árbitro principal, se resuelve: dar por terminado y perdido el partido al club Ferro Carril Oeste, según art. 106 g, registrándose el siguiente resultado Salazar (1) Ferro Carril Oeste (0)”.

Además se comunicó por otro lado: “Visto el informe elevado a este tribunal, por el árbitro del encuentro que debieron disputar en quinta división el Club Cecil A. Roberts y Unión Deportiva, el pasado 25/06/2022, en el cual se informa la suspensión por agresión al árbitro principal, se resuelve dar por terminado y perdido el partido al Club Cecil A. Roberts”.

De esta manera es que la Liga Cultura confirmó que “la fecha Nº 15 correspondiente al Torneo Apertura queda postergada hasta nuevo aviso, dicha medida fue tomada en función a la preocupación de las agrupaciones de árbitros en virtud de los crecientes hechos de violencia”. “En tal sentido esta entidad convoca a los presidentes y/o delegados de los clubes a mantener una reunión con la agrupación de árbitros”, se añadió, conociéndose que la cita tendrá lugar hoy a las 21 horas en la sede de la Liga.

Desde adentro

Desde el sitio web especializado Cultural y Deportiva remarcaron y se lamentaron por el momento en qué está inmerso el fútbol regional. Según se resaltó, el domingo pasado fue la gota que rebalsó el vaso. Se suspendió el partido entre Salazar y Ferro a los 20 minutos del primer tiempo por una trompada que le pegó un jugador del “Verde” al árbitro Carlos Bustamante, lo cual le provocó rotura de tabique. El agresor quedó detenido en la comisaría de Salazar. Gustavo Altuna, presidente de la Asociación Bahiense de Árbitros, en diálogo con FM Top 100, afirmó que convocaron una reunión para determinar si continúan en la liga.

“Es alarmante el tema de las agresiones, no pasa sólo en la asociación de árbitros, es algo que está instalado en la sociedad. Educamos a los chicos para que sean árbitros, parece que también tenemos que poner clases de defensa personal, no es la manera, queremos cuidar el deporte y separar la violencia”, afirmó el presidente de la Asociación de Árbitros de Bahía Blanca.

Desde que comenzó el torneo, hubo diferentes incidentes entre jugadores o cuerpos técnicos con árbitros en inferiores, primera y senior. “Muchos de los árbitros me dicen que no quieren dirigir más, duele mucho. Lo que sufren cada partido no se justifica por el dinero que ganan. Llegan a una cancha y no saben si les van a pegar”, se resaltó.

En el Oeste

La Liga del Oeste vivió también este año momentos críticos de violencia que obligaron a ser sancionados fuertemente. A principio de mes el partido por la tercera división entre Social de Tres Algarrobos y Social de González Moreno dejó un saldo preocupante: “Conforme los elementos probatorios reunidos, la gravedad y particularidad de los hechos acaecidos, y teniendo presente los acuerdos y compromisos preexistentes entre los Clubes que integran la Liga de Fútbol del Oeste”, dice el boletín, y agrega que el Tribunal “entiende que la participación de cada uno de los mencionados en los hechos de violencia acaecidos, acarrean en primer término su responsabilidad individual respectivamente, sin perjuicio de la que en conjunto se analizara respecto de los equipos. La circunstancia de participar en hechos de violencia y asimismo, completamente ajenos al juego y actuación deportiva que se disputaba, constituyen hechos gravísimos y lesivos a los principios de esta Liga, a los acuerdos previamente celebrados entre las instituciones que la integran, moralmente reprochables, contrarios a los fines legalmente establecidos al universo de las disciplinas deportivas, y que no deben admitir excusación alguna”. “Tales hechos no solo resultan dañosos para quienes resultan participes o víctimas de los propios actos violentos, sino también para la totalidad de las instituciones involucradas, público partidario, socios de los clubes, autoridades intervinientes y la sociedad en general, este Tribunal resuelve, aplicar a Rodrigo Carreras, Martín Castaño, Lucas Campos, Francisco Casas, Mario Arizaga, Bautista Barrera, Ramiro Méndez y Galo Bustamante la pena de suspensión por 1 año conforme lo normado y a Francisco Peralta la pena de suspensión por 1 año y 6 meses”, se informó.