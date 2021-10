La vida secreta de las plantas

Enjuta pero sonriente de niño observaba a mi abuela como se arrodillaba sobre el pasto más verde que nunca por el rocío, en una ceremonia vibrante por la emoción que transmitía. En sus manos bailaban las flores como otras manos de colores…festivas y alegres como convidando a la tierra una nueva primavera amante de pétalos sobre su vientre de terrones. Confieso que no entendía ese ritual solitario, pero intuía cierta magia que trataba de descifrar como podía en mi universo de payanas y vascolet.

Ella, se armaba con la paciencia sabia que te da el tiempo, en su vestido también de flores, guardaba en sus bolsillos semillas simientes y sedientas de agua. Con la misma paciencia – como un escudero fiel- a su costado siempre llevaba una regadera de chapa plateada. Yo la miraba atento, la escuchaba susurrar canciones mientras sembraba las flores a través del jardín. Eran canciones simples y bellas, hablaban de su Guipúzcoa añorado, no se entendía bien la letra porque las tarareaba como acariciándolas para que no se escape demasiado esa invocación ancestral.

Yo a veces abandonaba mis juegos y despacio como para que no escuche, trataba de descifrar los versos…incluso a cada rato, ella les hablaba con esa voz suave y transparente, a cada una de las flores que iba transmutando. Mi abuela se fue hace años, pero cada vez que veo gente hablar con las flores, sé que anda por ahí… polinizando emociones para que no se olvide la trascendencia de lo amado.

El jardín de los presentes

Pasado el tiempo – algunos dicen que me hice grande- advertí la misma devoción terrena y natural en quien me acompañó a sembrar nuevos jardines en mi vida, es decir mi compañera, a quien veo regando cada nuevo día, celebrando el alborozo de pájaros y terrones…ella también será abuela de nuevos brotes, y germinará a través del tiempo en capullos y retoños…

Apasionada – como mi abuela- cuando nadie la ve camina entre las plantas, entre las flores mimándolas, enderezándolas en una simbiosis de savias, pistilos, corolas y filamentos. Lo llamativo es que al pasar mis días acompañándola entre las flores y las plantas, yo también comencé, sin darme cuenta, de a poco, a escucharme hablar suave entre esos abanicos de hojas y tallos… primero creí que estaba un poco loco, después al verme cada día recorrer preocupado estos ríos verdes que recorren mi patio, entendí que lograr comunicarme con la naturaleza lleva tiempo, que hay que sacar lo mejor de las abuelas que uno lleva adentro, dejarse llevar por esa marea de estambres hasta fundirse en la madera frutal, como diría Tejadita. Ahora ya no me importa lo que piensen mis prejuicios, porque sé que la armonía camina a la par cuando recorro tutor esos universos, me hace bien verlos crecer como hijos, como brazos desde la tierra… “Y hay tanto viento para andar las ramas, Tanto celeste para echarse encima,Y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor…. que su milagro arrima”, escribió Hector Negro seguro desde un patio lleno de plantas.

Crece desde el pie

Y al reflexionar un poco até cabos y comprendí por qué es ofrenda en los enamorados, por qué se utilizan en la medicina para calmar, sanar y energizar las almas que han perdido algunas hojas…por qué se utiliza en la ciencia desde tiempos inmemoriales, se vuelven perfumes en los cuerpos convidados, de su fundamental importancia como alimento y ni hablar de la imprescindible función vital de oxigenar un poco este mundo polucionado, no por nada la naturaleza es tan sabia que le pide al viento que reparta en soplos generosos polinizando más y más jardines nuevos.

No por nada fueron lo primero que apareció en la tierra, y todos los animales nos nutrimos de su vida para vivir.

Desde la belleza de la flor hasta la madera hecha cuna, el hombre ha dependido de la flora para trascender desde el primer agricultor que ayudó a establecerse sedentario en comunidades, hasta la ciudades y las culturas crecidas alrededor de los páramos en donde la naturaleza creciera de plantas y de flores para cobijo del hombre y sus circunstancias… Lamentablemente el abuso y la desfloración y defosrestación del planeta nos lleva al calentamiento global, pero hoy no quiero calentarme….

Pienso…entonces que mi abuela no estaba equivocada, la atmósfera, la tierra, los cielos necesitan de las plantas y nosotros necesitamos de todos ellos. Ella en su ceremonia cotidiana de tallos y radículas, estaba fundando vida nueva, me llevó tiempo comprenderlo pero ahora sé que ella no solo cuidaba jardines, ella cuidaba el sueño de los hijos que vendrán, ella regaba el mañana con su vestido también de flores, porque sabía que los hombres siempre necesitaremos de patios repletos de colores, de hojas repletas de mañanas, ella sabía que el día que no cuidemos lo que viene, también será el día en que poco importará lo que somos y lo que fuimos.

Ella al fin y al cabo estaba cuidando, (mientras no la veíamos) que nosotros bebiéramos el aire frutal de la verdadera vida, esa que es necesario regar, sembrar y proteger con el mismo entusiasmo con el que ella abrazaba todo el mundo en cada flor.

PD: y finalmente aprendí que no es de locos hablar con la naturaleza, sino de sabios de savia sabiduría

Por Jorge “Alemán” Azpiroz

Músico y escritor