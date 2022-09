La vida lejos de la ciudad

No son pocos los trenquelauquenses que, desde hace un tiempo considerable, eligen vivir en sitios alejados de la planta urbana. No en la periferia de la ciudad, sino en lugares donde prima el silencio y no se dejan escuchar los sonidos, a veces intolerables, de las principales avenidas.

Es que Trenque Lauquen hace años que ha dejado de ser el pueblo tranquilo que supo ser. Hoy este entrañable lugar tiene un ritmo de vida que bien podría compararse con cualquier ciudad importante de la Argentina y todo hace suponer que ese movimiento crecerá aún mucho más en los años venideros.

Por esa razón, hay familias que hoy deciden vender o alquilar su casa situada en el corazón de la ciudad e irse a vivir a un sector quinta donde la vida transita a otro ritmo y con una sonoridad mucho más apacible. En fin, gustos son gustos.