La velocista Mariel Velay estuvo en el Campus de Seven Femenino

La joven velocista Mariel Velay, quien ha tenido un paso importante en el Programa Único de Atletismo (PUA) compitiendo en las pruebas de velocidad con varias medallas a nivel provincial, ahora ha enfocado su joven carrera deportista al mundo del rugby, siendo convocada y representando a la UORBA en el Campus de Seven Femenino del preseleccionado argentino juvenil que, durante cuatro jornadas, comenzó con la preparación para los 3° Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022. En esta oportunidad, el plantel nacional estuvo conformado por catorce jugadoras, que en doble turno se entrenaron en las instalaciones del CeNARD y en el predio de Casa Pumas.

La actividad del equipo femenino forma parte del proyecto que llevan adelante de manera conjunta la Secretaría de Deportes de la Nación y el Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), con el valioso Programa YOG.

Los Juegos Juveniles de Rosario (en los que también intervendrá el combinado masculino) se propusieron para reemplazar de alguna manera lo que iban a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022 (el COI los postergó para 2026), y representan la consolidación del trabajo iniciado con la llamada “Generación YOG”, y la oportunidad histórica de fortalecer el Programa de Jóvenes Talentos.

Rumbo a Rosario

El reconocido ex entrenador del seleccionado argentino de voleibol Carlos Getzelevich desde hace años se desempeña como coordinador técnico deportivo argentino y bien vale su aporte para conocer un poco más sobre esta interesante apuesta por los jóvenes atletas de nuestro país: “Desde la creación del Programa YOG por parte del Enard, siempre se buscó la mejora estructural de todos los deportes, no solamente pensando en un juego sudamericano, sino para las próximas generaciones. Y en este caso, el seven femenino de rugby comienza con este proceso. Para nosotros es un placer poder tenerlas a las chicas del seleccionado y, en conjunto con la Secretaria de Deportes de la Nación y el Comité Olímpico, poder brindarles nuestra experiencia. Ya hemos vivido una buena experiencia en el 2018 con el seleccionado masculino en los YOGBA, con la proyección de varios jugadores destacados, como Marcos Moneta, Lucio Cinti e Ignacio Mendy, por ejemplo. Por eso, esperemos que estos primeros pasos del rugby femenino sean sólidos”, señaló.

La santafesina Gisela Acuña, la primera entrenadora femenina de un conjunto nacional, lideró en esta oportunidad las tareas del seleccionado juvenil, y haciendo un balance de esta enriquecedora oportunidad del primer Campus de Seven Femenino, compartió lo siguiente: “Sinceramente, estamos muy contentas por todo lo que sucedió en estos días. Como staff quedamos más que satisfechos, porque pudimos hacer todo lo planeado; pudimos testear a las chicas en pruebas de velocidad y resistencia, utilizando las instalaciones del Cenard, que son muy buenas y nos ayudan un montón. También pudimos trabajar en el gimnasio, donde nos ocupamos por enseñar técnicas de levantamiento, técnicas de ejercicios que pueden hacer las chicas por su cuenta. Todo fue puro aprendizaje en esta etapa tan importante de formación”.

Entrenamientos

“En lo que es rugby específicamente -agregó-, entrenamos en Casa Pumas, y nos enfocamos en lo relativo al manejo de la pelota y al sistema ofensivo que queremos llevar adelante. Confieso que nos sorprendimos con el nivel de las jugadoras; las chicas llegan con un nivel de rugby muy bueno, y eso es gracias al trabajo de sus clubes y sus Uniones. Teniendo esa base de formación de sus clubes, nos ayuda un montón para trabajar más cómodos. Además, las chicas mostraron una disposición permanente a querer aprender, a seguir creciendo, a sumar, y eso es sumamente importante porque nos fortalece como equipo. Nos queda una muy buena sensación; tenemos buena materia prima para construir pensando en el futuro del rugby femenino”.

El plantel

Las 14 jugadoras que participaron del Campus de Seven Femenino fueron: Lourdes Cabrera (Alberdi Rugby Club; Tucumán), Camila Contreras (Calafate Rugby Club; Comodoro Rivadavia), Constanza Entable (Alberdi Rugby Club; Tucumán), Priscila Figueroa (Alberdi Rugby Club; Tucumán), Zaira González (Aguilas Rugby Club; Chaco), Agustina Ibáñez (Centro de Cazadores; Misiones), Candela Juan (Marabunta Rugby Club; Cipolletti), Luciana Kraus (Aguará Rugby Club; Misiones), Florencia Marín (Coipu Rugby Club; Famaillá, Tucumán), Milagros Molina Duarte (Capri Rugby Club; Misiones), Ana Paula Quinteros (Chelcos Rugby Club; La Rioja), Agustina Retamar (Cha Roga Club; Santa Fe), Mariel Velay (FBC Argentino; Trenque Lauquen) y Ruth Velázquez (Agüará Rugby Club; Misiones).

Los III Juegos Sudamericanos de la Juventud se llevarán a cabo en la ciudad de Rosario, entre el 28 de abril y el 8 de mayo; competirán 15 naciones, en un total de 26 disciplinas, que se llevarán a cabo en su totalidad en el Parque Independencia (la cancha de rugby estará ubicada en el hipódromo).

Los Juegos Sudamericanos de la Juventud son para atletas de entre 14 y 17 años, y las primeras experiencias fueron en Lima 2013 y en Santiago de Chile 2017, pero esta será la primera vez que el rugby estará incluido entre las pruebas, y la Argentina estará representada por los seleccionados juveniles femenino y masculino, informó la Unión Argentina de Rugby (UAR).