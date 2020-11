“La vacuna no será obligatoria, pero la mayoría se la va a querer aplicar”

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró este sábado que “no va a ser obligatorio vacunarse contra el coronavirus”, aunque “creemos que la enorme mayoría va a querer vacunarse”. Además, garantizó que las vacunas que se brinden en el país habrán pasado “todas las pruebas de eficiencia y seguridad”.

“No va a ser obligatorio vacunarse contra el coronavirus, creemos que la enorme mayoría va a querer vacunarse, pero quiero destacar que no va a ser una vacuna obligatoria”, insistió el ministro en diálogo con Radio Mitre. “En la ley de vacunas dice clarito que las vacunas son obligatorias, eso no lo dice por arbitrario, sino porque si la vacuna es efectiva, eso elimina la posibilidad de que la enfermedad siga, como la viruela, la polio… Pero en este caso, como está esta controversia, nosotros queremos dejar en claro que al menos al principio la vacuna contra el coronavirus no va a ser obligatoria”.

Seguridad

Por otra parte, afirmó que “vamos a garantizar que las vacunas que apliquemos a los argentinos hayan pasado todas las pruebas de eficiencia y seguridad, en eso hay que estar tranquilos”.

González García contó que “hace muchos meses que estamos negociando con varios productores que están en primera línea dentro de esta carrera por tener la vacuna cuanto antes, y ya tenemos cerrado acuerdos con Pfizer, AstraZeneca y Rusia”.

Asimismo, remarcó que el presidente Alberto Fernández “me pidió conseguir cuanto antes vacunas seguras para todos los argentinos, y por eso negociamos con todos, norteamericanos, europeos, chinos y rusos”.

Desde diciembre

El titular de la cartera sanitaria admitió que su “miedo era, al principio, que ante la gran hegemonía científica y política en el hemisferio norte, tuviéramos un rezago para tener disponibilidad de la vacuna, pero esto no va a pasar porque vamos a tener en tiempo y forma buen abastecimiento”.

En esa línea, mencionó que “con los rusos hemos mejorado la relación estos últimos días a partir del contacto directo del presidente Fernández con el presidente (Vladimir) Putin”.

En ese marco, consideró que en diciembre próximo “es posible que podamos empezar a vacunar a los grupos de riesgo en la medida que las distintas vacunas pasen con éxito la fase 3, todo está subordinado a esos tiempos”, y destacó que Rusia y Pfizer adelantaron que podrán entregar dosis a la Argentina “para diciembre”.

Con respecto a la vacuna de AstraZeneca, González García informó que “llegaría una primera tanda en febrero, y otra en marzo”.

Vacunación masiva

El ministro subrayó que “ya estamos trabajando” en el plan de vacunación masiva, “porque se trata de algo inédito por su magnitud, ya que la premisa es vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de gente”.

Y resaltó la tarea que llevarán adelante en el operativo de aplicación “las Fuerzas Armadas, como lo hicieron durante toda la pandemia”.

En ese punto, sostuvo que “estamos trabajando con varios Ministerios, como los de Defensa y de Seguridad, en la planificación del operativo, y vamos a colaborar con todas las provincias desde este lunes”.

En relación a la estrategia sanitaria que traerá la vacuna, apuntó que “primero, se trata de bajar bruscamente la mortalidad, y en segundo lugar que se detenga la circulación del virus y se vaya diluyendo la epidemia y la pandemia”.

De ese modo, advirtió que se necesita evitar aquí “los importantes rebrotes que están ocurriendo en Europa, y en eso la vacuna será de vital importancia”.

“No se resuelve totalmente el problema con esto, se va a tener que seguir aplicando el cuidado personal, el distanciamiento y el tapaboca, todo eso va a seguir un tiempo largo”, analizó.

Finalmente, aclaró que en su momento, la “vacuna de la gripe, que ya encargamos también, se va a poder aplicar sin problemas junto con la del coronavirus”. (DIB) MM