La UOM, en estado de alerta y movilización

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se declaró en “estado de alerta y movilización” tras un nuevo fracaso en las audiencias de negociación salarial con las cámaras metalúrgicas, a instancias del Ministerio de Trabajo, según se indicó.

El gremio ratificó la demanda de recuperación salarial y aumento acumulativo más un bono, pero volvió a encontrarse con empresarios que “una vez más se negaron a brindar una respuesta que satisfaga la petición sindical que lleva más de tres encuentros sin contestación”, aseguraron, advirtiendo al sector empresario que se agota la paciencia de quienes les falta salario para llegar a fin de mes, motivo por el que se declaró “el estado de alerta y movilización”, comunicó el sindicato.

Y al respecto el secretario de la seccional Trenque Lauquen del gremio, Alberto Barrios, explicó cuál es la situación y señalo: “Nosotros estamos terminando la paritaria trimestral correspondiente a abril, mayo y junio. Estamos en julio, hemos pedido una recomposición salarial por tres meses más. Hemos pedido el 10 por ciento de reajuste para el primer trimestre, un 30% para julio y una cifra no remunerativa de $60.000 para el Día del Metalúrgico, que es en el mes de septiembre”.

En este sentido añadió: “Hemos tenido tres reuniones oficiales con las cámaras empresarias en los últimos 15 días y no solo no hemos recibido una respuesta sino que ni siquiera recibimos una propuesta u ofrecimiento”.

Por tal motivo el gremio se declaró en “estado de movilización y alerta”, por el momento “no se definió una medida de fuerza o paro nacional, pero está latente”, sostuvo Barrios.

Ademas el dirigente agregó que en la jornada de ayer se comenzó con las asambleas.

Salario inicial

Según se informó, el trabajador metalúrgico de la categoría inicial percibe $164.000, y con los descuentos termina recibiendo $115.000 de bolsillo. “Yo pregunto qué familia con dos hijos puede vivir con eso, le preguntaríamos a los empresarios hasta qué día del mes llegan con ese salario”, resaltó Barrios.

Por otra parte reconoció: “Sabemos que este pedido que estamos haciendo no va a ser la solución, pero por lo menos traerá un poco de alivio a los trabajadores del sector que están atravesando una actualidad bastante desesperante”.

Por último el dirigente sindical sostuvo que de no obtenerse una respuesta por parte de las cámaras empresariales del sector, no se descarta una medida de fuerza.