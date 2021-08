“La Universal”, el comercio de Trenque Lauquen que es atendido por una cuarta generación de panaderos

La historia del vecino Aníbal Lancuba es, sin dudas, muy particular. Él es el representante de la cuarta generación de panaderos que se desempeñaron todos en un Trenque Lauquen muy distinto al que se conoce hoy, mucho más chico y sin tantas panaderías como las que existen en la actualidad ubicadas en distintos puntos de una planta urbana que no deja de crecer.

Tal es así que muchos de los panaderos que trabajan y han trabajado en la ciudad durante las últimas décadas se formaron con los antepasados de Lancuba, empezando por su bisabuelo.

El vecino, hoy al frente de Panadería “La Universal”, ubicada en la esquina de Alsina y Pte. Uriburu, dialogó con La Opinión. Contó su historia y cómo es el movimiento actual en su panadería.

Historia

“Mi relación con la panadería comenzó por mi familia, yo soy la cuarta generación de panaderos. En este trabajo empezó mi bisabuelo, siguió mi abuelo, luego mi vieja con su familia y después seguí yo. Por eso me involucré. La actividad me gustó de chico, me hice grande, hice un par de cursos y me involucré del todo”, recordó antes de contar: “Yo tengo dos hermanos más que fueron a la facultad, uno es ingeniero, mi hermana es médica, yo fui a estudiar abogacía y me volví. Capaz que estaba predestinado a ser panadero, lo llevaba en la sangre. A los 16 empecé a darle una mano a mi viejo, a la mañana iba al colegio y a la tarde me iba a dar una mano a la panadería y también los fines de semana”.

Presente complejo

Si bien el panadero reconoce que la situación de pandemia del último año y medio afectó el normal desarrollo de su comercio, también indicó: “A nosotros, dentro de todo, no nos afectó tanto. Sí nos afectó el cambio de horario porque Trenque Lauquen es un poco tradicional con ese tema. Antes teníamos un cierto horario en el que parábamos para dormir la siesta y, cuando nos exigieron hacer horario corrido (desde las 8 hasta las 15) la gente al principio no se acostumbraba y se nos fueron muchos clientes, se entorpecía todo. Luego todo se empezó a adaptar, comenzaron a hacer más flexibles los horarios y se empezó a trabajar más o menos normal. Si nos comparamos con otros rubros dentro de la gastronomía, estamos bien”. “A otros comercios les complicó muchísimo esta situación. Se cerraba a las cinco de la tarde, y no podían vender de noche. Y, si no, tenían que trabajar con delivery. Nosotros trabajamos con un producto que es medianamente de primera necesidad porque ya es tradicional en la familia. Todo el mundo está acostumbrado a que el pan y las facturas se comparten en la mesa, entonces eso hizo que no nos afectaran tanto las restricciones por la pandemia”, comentó.

Precios

El panadero comentó además cómo el difícil contexto económico ha afectado distintos aspectos en su trabajo. “Mantener un precio es difícil, uno trata de no incrementarlo mucho porque sabemos que el sueldo de la gente no está acorde al ritmo de la inflación. Uno trata de ajustarse y analiza las posibilidades de ir aumentando de a poco. Lo dejás pasar unos días, una semana, y lo vas incrementando de a poquito como para que no se note mucho la suba”, dijo y, en ese sentido, contó que “la bolsa de harina estaba a $820, luego se fue a $950. Cuando sumás esa suba en 100 bolsas, se nota mucho. La margarina también aumentó, de una caja que salía $3700 a principios de año, ahora está a $6000. Una caja te dura tres o cuatro días a lo sumo y estamos comprando 8 o 10 cajas por mes. Todo eso en el mes es muchísimo”.

Lancuba comentó, por otro lado: “Hoy veo que la gente está caída anímicamente. No sé cuánto tiempo va a aguantar la gente con esta inflación. Porque hoy se está trabajando para vivir el día a día. Hay que tener en cuenta que la pandemia redujo los gastos de una familia. Los chicos no pueden ir al boliche, se fue menos al colegio, no se gasta tanto en útiles. Pero cuando se vuelva a la normalidad, todos esos gastos van a volver y se va a notar ese incremento”.

Productos

Por último, Aníbal Lancuba contó cuáles son las elaboraciones que los vecinos podrán encontrar en su negocio. “Hago muchos productos artesanales, aquellos más cotidianos que se consumen en una familia: pasteles distintos a los que se encuentran en otros comercios, grandes, de dulce de leche, batata y membrillo. También churros rellenos de dulce de leche, de crema y bañados en chocolate. Hago muchas elaboraciones de hojaldre como alfajores, pañuelitos, cañoncitos. Y después hago pan de campo, galleta, trincha, miñones, felipes, flautines y pan casero que está saliendo muchísimo. Son algunos de los productos con los que me ha ido bien en este último tiempo” destacó.