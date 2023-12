La última tirada del “Vasco”

Damián Azurabarrena, el “Vasco”, el histórico arquero del “Verde” levantó los brazos para despedirse a lo grande tras una larga y rica carrera deportiva. El sábado, cuando se jugaba la Final del Año, en el complemento tuvo su última tirada a un palo, ahí abajo, donde más duele y cuesta, en la ratonera del arco, en esos más de 7 metros de ancho que tan bien supo defender durante varias temporadas.

El “Vasco” voló para acompañar la pelota y evitar el gol. Fue su última tirada como “arquero de Primera división” le dijo a La Opinión. “Tenía una ansiedad bárbara, se me hizo muy largo, no llegaba más el partido. Pero estuve siempre muy tranquilo sabiendo que tenía adelante 10 animales que defienden todo a morir y que sin dudas somos el mejor equipo de Trenque Lauquen”. El “Vasco” que confirmó que, esta vez sí, deja el arco de la Primera división, resaltó “durante el año tuvimos muchos altibajos pero no hay dudas de que somo el equipo que mejor juega al fútbol y eso quedó demostrado hoy, yo prácticamente no toqué la pelota, todas las acciones fueron nuestras”.