La situación judicial de la vicepresidenta divide opiniones también en la política local

Luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara para Cristina Fernández una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa “Vialidad”, la vicepresidenta de la Nación respondió.

De esta manera, y durante toda la jornada de ayer, los principales medios del país dedicaron horas de análisis a los dichos de la ex presidenta. En este marco, La Opinión consultó a dirigentes locales para conocer cuál es su visión sobre la situación judicial de Cristina Fernández, que ha sido acompañada y criticada por igual.

“Ilegal e ilegítimo”

La concejal del Frente de Todos Leticia Badino comentó: “Más allá del proceso judicial que, como sostuvo y demostró Cristina en su discurso de hoy (por ayer), está viciado de irregularidades y deja en evidencia la relación de (José) López con personas del entorno más íntimo de (Mauricio) Macri como Nicolás Caputo, y no con el kirchnerismo, el punto central de lo que nos está pasando a las y los argentinos radica en el intento ilegal e ilegítimo, por parte de quienes ostentan el poder económico en nuestro país, de excluir a la dirigente máxima del campo nacional y popular, y con ella, los derechos y garantías de la mayoría de la población. Estamos siendo testigos de un atentado a las estructuras democráticas y al Estado de derecho. Porque como lo demuestra la historia de nuestro país, ellos saben que solo por la fuerza pueden imponer y sostener el capitalismo concentrado y excluyente con el que abultan sus bolsillos. Subestiman al campo nacional y popular. Mienten. Pero, son ellos”.

Momentos complicados

Por su parte, Matías Cardini, concejal de Juntos, analizó el tema de la siguiente manera: “Me parece que son momentos muy complicados y tensos, donde hay que tratar de no echar más nafta al fuego. Por eso me parece muy desafortunada la intervención de ayer (por el lunes) del Presidente Fernández. Él es el Presidente de todos los argentinos. Es el principal responsable de la paz social. Sus declaraciones pueden ser interpretadas como una injerencia en el sistema de Justicia, que tiene que funcionar de manera autónoma e independiente. La división de poderes es uno de los principios republicanos. En un estado de derecho le corresponde a la vicepresidenta defenderse con pruebas y argumentos jurídicos, no a través de amenazas o intervenciones del presidente”.

El concejal añadió: “Otro punto que hay que tener en cuenta, es esperar el fin del proceso. Todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay que esperar que se complete el proceso. Por esta razón también me parece incomprensible y desubicado el alegato público de Cristina Fernández. Está fuera de contexto y fuera del proceso judicial. Su derecho a defensa, como de cualquier ciudadano, corresponde darlo en las instancias previstas del proceso penal”.

No hay persecución

En otro párrafo de su análisis, Cardini comentó: “Lo que sí me parece claro es que no estamos ante una persecución política. A cualquier ciudadano, con un mínimo caudal de pruebas, se le forma una causa, y se lo investiga. Se llame Kirchner, Macri, Báez, López, o De Vido. Todos los ciudadanos deberíamos ser iguales ante la ley. Nadie tiene coronita. No hay reyes, ni reinas, ni emperadores. No entiendo que ante una investigación se agravien o victimicen tanto. De hecho, la mayoría de estos fiscales o jueces, o jueces de la Corte Suprema, fueron nombrados en gobiernos kirchneristas. Y para su nombramiento, tuvieron que pasar la aprobación del Senado, donde el peronismo tiene mayoría desde 1983. No hay persecución. Hubo una investigación para comprobar hechos de corrupción”.

“No conozco la causa en profundidad. De cualquier manera, creo que a la mayoría nos resulta inexplicable cómo hizo Lázaro Báez, que era monotributista, para constituir una empresa constructora, una semana antes que asuma Nestor Kirchner en el 2003, y que logre en poco tiempo que le sean asignadas el 80% de las obras de Santa Cruz (muchas de las cuales no se hicieron), y se convierta años después, en uno de los principales terratenientes de la Argentina. ¿Cristina sabía o no de esto? ¿O se terminaba en De Vido y en López (el de los millones de dólares del convento)? ¿Podía no saber Cristina? En fin. Habrá que esperar lo que dictamine la Justicia”.

Muy grave

El concejal de Unidad Peronista Pablo Larrosa, por su lado, comentó al respecto: “Es muy grave el rol que ha decidido desempeñar un sector de la Justicia argentina constituyéndose como una herramienta más del poder real, a la par de los medios de comunicación, para crear escenarios de apariencia real, comunicando verdades absolutas y con la capacidad de hacer en estos tiempos, lo que antes hicieron con tanques, fusiles y militares”, expresó antes de señalar: “No somos iguales ante la Justicia, en absoluto, quienes tenemos una responsabilidad política, más aun en los niveles jerárquicos de la política argentina, estamos expuestos a operaciones judiciales y mediáticas tendientes a la proscripción, el encarcelamiento o la derrota electoral”.

Seguidamente, manifestó: “El intendente Miguel Fernández fue denunciado por nuestro espacio político en 2018 por arrojar residuos patogénicos al basural de la ciudad, a 400 metros de la Ampliación Urbana, nosotros mismos vimos las pruebas, residuos orgánicos de parto y quirófano, necropsias, morgue, cuerpos y restos de animales de experimentación y sus excrementos, restos alimenticios de enfermos infectocontagiosos, piezas anatómicas, residuos farmacéuticos, materiales descartables con y sin contaminación sanguínea, anatomía patológica, material de vidrio y descartable de laboratorio de análisis, hemoterapia, farmacia describe la causa penal que ¿afronta? En 2018 y 2019 gobernaba Cambiemos, la causa está paralizada, es muy probable que no pase nada porque no somos iguales ante la Justicia”.

“Partido Judicial”

En tanto, la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen también se expresó al respecto a través de un comunicado: “Hemos llegado a un estado de situación insoportable, porque el Poder Judicial ha mutado en un Partido que quiere gobernar sin presentarse a elección alguna. De ese modo, la democracia argentina se deteriora día tras día, y si dejamos a estos energúmenos que hoy integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Nacional de Casación Penal (con algunas honrosas excepciones), o los tribunales federales de Comodoro Py seguir ‘haciendo de las suyas’ (violentando la Constitución y todos los códigos de procedimientos), vamos a vivir en una dictadura comandada por jueces y fiscales venales y totalmente parciales”.

Seguidamente, se anunció que el próximo sábado a las 15 desde Trenque Lauquen se acompañará la manifestación que en Parque Chacabuco ese mismo día y a esa misma hora pedirá lo que denominaron “Un corte a la Corte”. Será en Plaza San Martín, alrededor del pañuelo blanco que homenajea desde marzo de este 2022 a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.