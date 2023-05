La sequía no da tregua: “El impacto en los pueblos del interior es y va a ser muy fuerte”

La sequía que hoy sufre buena parte del país se siente con fuerza en esta región, a tal punto que la afectación en los cultivos ha sido importante alcanzando, en algunos casos, más del 80% de pérdidas.

Por esa razón, y teniendo en cuenta que el pronóstico indica que no habrá lluvias por lo menos durante las próximas diez jornadas, ya son varios los distritos en los que existe mucha preocupación, a punto tal que desde algunos ya se ha pedido a Provincia que declare una nueva emergencia para sus territorios y, en el caso de Trenque Lauquen, la misma se solicitaría en los próximos días. Así lo afirmó a La Opinión el presidente de Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Ignacio Kovarsky, quien señaló: “Seguramente nosotros también pidamos al Municipio que llame al Comité de Emergencia para analizar la situación actual, que es muy grave”.

Consultado sobre cuál ha sido la pérdida de cultivos a nivel distrital ocasionada por la sequía, el dirigente ruralista explicó: “Los datos ciertos sobre lo que es pérdidas de cultivos todavía no los tenemos porque lo que son cultivos de primera, girasol, soja y maíces de primera, se están cosechando, por supuesto por debajo de la media, con algunos lugares puntuales dentro de lo normal, pero con el 80% del distrito muy por debajo de la media. Lo que sí tenemos, pero no cuantificado, es la pérdida de los cultivos de segunda: ya directamente hay maíces tardíos que quedaron petisos, sin desarrollo o sin formar el grano, incluso hasta con la helada y la sequía quedaron con daños sobre las hojas. En estos casos, directamente los que tuvieron la posibilidad se lo comieron con vacas y eso es un cultivo fracasado. Sí sé de muchos cultivos de segunda que no van a estar, pero aún no los tenemos cuantificados”.

Además indicó: “En algunos días vamos a poder hacer algún análisis de imagen satelital para poder verlo. Pero la situación es grave y veo que no hay conciencia general en la política sobre esto tanto a nivel nacional y provincial, y también municipal si se quiere porque el impacto en los pueblos del interior es y va a ser muy fuerte”.

Rivadavia

En tanto, la situación del distrito de Rivadavia en el marco de la sequía que afronta gran parte del país encuentra actualmente a autoridades y productores aguadando la respuesta a un pedido de declaración de Emergencia realizado semanas atrás.

Según el Intendente Javier Reynoso, Rivadavia no ha sido de los distritos más afectados, aunque para la siembra de segunda la expectativa es “muy mala, por situaciones como una helada temprana que hubo por febrero y que generó que las siembras de segunda se vean afectadas”. “Por eso pedimos la emergencia”, puntualizó el jefe comunal.

Además, Reynoso destacó parte de las consecuencias indirectas de esta situación. “Vemos la afectación indirecta en el transporte, una de las cosas que se perciben en comunidades agropecuarias como las nuestras; también en el sector tambero y la cría de ganado, a partir de los costos de alimentación, que se ven afectados por la escasez”, señaló, añadiendo que se nota que las napas han bajado y que se ven escenarios como el canal del Río V con arena visible.

Pellegrini

Por otro lado, en lo que respecta al vecino distrito de Pellegrini el último lunes se reunieron los integrantes de la comisión de emergencia/desastre agropecuario, con la finalidad de solicitar formalmente al gobierno provincial se declare a Pellegrini en emergencia hídrica por seguía y ya por listado de productores como rige en este momento.

Se encontraban presentes el Intendente Guillermo Pacheco, el Dir. de Producción y Desarrollo Local Joaquín Gastañaga, los concejales Leandro Graciano y Gastón Gastañaga, de Juntos por el Cambio, el presidente y el tesorero de la Sociedad Rural, Hugo Lacaze y Omar Souto, el presidente del Bloque del Frente de Todos, Bruno Buyatti, la delegada municipal de De Bary, Nadia Feith, y el gerente de la sucursal del Banco Provincia, Fernando Bagatto.

Esto se dio luego de analizar la situación que atraviesa Pellegrini con datos de mermas en los rindes en cosecha gruesa de más del 50% de los cultivos de soja y de maíz de primera fecha, y de entre el 80 y 100% de cultivos en la segunda fecha, la escases de forrajes, la imposibilidad de siembra y las serias dificultades que empeoran día a día dejando a los productores agropecuarios en una difícil situación que dificulta afrontar cargas impositivas.