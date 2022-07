La segunda en el “Decano”

Con la participación de jugadores locales y de la región, se estará comenzando a jugar hoy la segunda fecha del Circuito Trenque Lauquen de Tenis en las canchas del FBC Argentino.

Serán de la partida jugadores de las categorías Intermedia y Tercera.

Con respecto al programa de cruces, en Intermedia, a las 9 horas, Gustavo De Lara vs. Manuel Angriman; José Accursio vs. Ramiro Flores y Franco Barbero vs. Santiago Clemensen. A las 10.30, Vittorio Beck Peccoz vs. Andrés González; Marcelo Coccaro vs. Silvestre Galeazzi y Leandro Prandi vs. Federico García. A las 11, un único partido, entre Esteban Castañares vs. Eric Hertel; y a las 12, Emanuel Martin vs. Martín Cuevas y Diego Batochi vs. ganador de De Lara/Angriman.

Mientras que en Tercera división, a las 12 horas, Franco Peramato vs. Joel Álvarez y María Rial vs. Juan Agustín Ayunta. A las 13.30, César Almeyda vs. Estanislao Cuevas, Emanuel Barbaste vs. Facundo Gini, Miriam Rossi vs. Alejandrina Ferreyra y Bautista Rodríguez vs. Luis Álvarez. A las 15 horas otros cuatro partidos, Markus Toellner vs. Nicolás Galán, Adrián Martínez vs. María Cristina Pereda, Agustín Rebecchi vs. ganador de Peramato/Álvarez y Santiago Baraldi vs. ganador de Rial/Ayunta. A las 16.30 Alexis Del Valle vs. ganador de Cuevas/Almeyda.

También a las 16.30 se jugarán tres partidos por los cuartos de final de la Intermedia y el restante a las 18 horas. Luego será el turno de la definición en Tercera.