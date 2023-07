La segunda edición de “Trenque Suena” tendrá dos fechas en Monumental

Con novedades, una grilla de artistas muy amplia de distintos géneros y en la misma sede que el año pasado, el Club Monumental, ya está todo listo para que se lleve a cabo la segunda edición de “Trenque Suena”, el festival impulsado por la Municipalidad de Trenque Lauquen que cuenta con el apoyo de agrupaciones y músicos del distrito, y que este año tiene dos fechas confirmadas: el sábado 29 de julio y el 7 de octubre.

Después del balance de la primera edición y para dar respuesta a las inquietudes planteadas por los artistas y público en general, el festival comenzará a las 21 y está previsto terminar un poco más tarde. En cada una de las fechas habrá una banda invitada de la zona, y también un DJ que estará acompañando con música, en el inicio, en los momentos de armado de las bandas y en el cierre de cada fecha.

Además, se ha buscado potenciar aún más la parte artística, escénica, de luces y sonido, para disfrutar de dos noches a pura música, en un lugar que está preparado para este tipo de festivales.

Entradas y artistas

Las entradas anticipadas tendrán un valor de 1.500 pesos y pueden adquirirse en la Dirección de Cultura y Educación municipal, de lunes a viernes de 7 a 13, o comunicándose con alguno de los integrantes de las bandas.

En cuanto a las agrupaciones y artistas ya confirmados para la primera noche, son Nativo, Cecilia y las Conspiraciones, Pan Duro, Zuper Nova, Los Schocklenders, Trinomio, Ramayama Reggae Rap y, como DJ, Héctor “Oso” Sánchez.

Buena expectativa

“Estamos muy contentos porque hemos logrado cerrar dos grillas muy lindas, la primera fecha será el 29 de julio y la segunda, el 7 de octubre”, comentó el director de Cultura y Educación municipal, Guillermo Ruiz, quien junto a Esteban Monópoli, uno de los colaboradores en la organización del evento, brindaron detalles del festival.

En este marco el funcionario destacó “la respuesta de las bandas locales” y adelantó que “incluso se van a incorporar algunas agrupaciones que por distintas razones el año pasado no pudieron estar y otras que estuvieron el año pasado no van a poder participar porque han dejado de ensayar o por la partida de algún integrante, pero todas las bandas que están activas en Trenque Lauquen han sido invitadas porque el espíritu de este festival es darle espacio a aquellas bandas que ya tienen un recorrido hecho pero que no suelen tener esa dinámica de presentaciones tan seguido”.

Esteban Monópoli contó que “la expectativa es muy buena”. Y acerca de la parte técnica y artística, adelantó: “Vamos a tener aún más técnica, sonido y luces, y con la particularidad de que el escenario, que ya era grande, va a ser más grande todavía, eso está muy bueno para las bandas y vamos a incorporar pantalla, muy buena en cuanto a calidad y a tamaño, para que las bandas puedan hacer un show audiovisual y puedan aprovechar la técnica, las luces y que puedan filmar el show que están dando, y que la gente que asista reciba algo mejor que lo del año pasado, que salió muy bien, pero este año queríamos darle otro salto de calidad”.