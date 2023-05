La ropa se lava otro día

La de ayer fue una de esas mañanas en las que no se veía “ni lo que se habla”. La niebla espesa de las primeras horas del día, sobre todo cuando aún era de noche, perjudicó bastante el tránsito en las avenidas de Trenque Lauquen y obligó a los conductores a desplazarse con sumo cuidado para evitar algún accidente.

Muy de a poco, la niebla se fue disipando, aunque la humedad no dejó de sentirse en el ambiente durante casi toda la jornada. Fue casi en todo momento un clima hostil el que se percibió en la ciudad el cual obligó a tener cuidado a la hora de caminar para no patinarse y caerse y, también, a planificar otro día para realizar el lavado de ropa en el hogar ya que el proceso de secado hubiese sido una tarea prácticamente imposible. Dicen los que saben que el clima continuará así el resto de esta semana, así que no queda otra que intentar ensuciarse lo menos posible y esperar la vuelta del sol para poder lavar y secar la ropa como corresponde.