La Provincia pide “responsabilidad social” para frenar suba de contagios de Covid-19

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, exhortó este martes a tener “mucha conciencia y responsabilidad social” frente al incremento de casos de Covid-19 y advirtió que “cuando más personas circulen, más contagios va a haber”.

“Hay una velocidad del crecimiento del virus producto de las reuniones sociales masivas y numerosas, el no control en las fiestas en las playas. Esto significa un alto riesgo porque el virus no circula solo, no tiene patitas para andar caminando por ahí, circula y lo transmitimos las personas. Cuando más personas circulen, más contagios va a haber”, dijo García en declaraciones al canal A24 e IP.

En ese marco, la funcionaria reclamó “mucha conciencia social” frente a la situación de aumento de casos.

“Agotados”

“El personal de salud está agotado e imagino la bronca que le debe dar a cada médico y enfermera de terapia intensiva cuando ve descomunales fiestas o reuniones de más de 600 personas sin barbijo, sin distanciamiento. No solo están poniendo en riesgo la vida de sus familiares, también están poniendo en jaque a todo el personal de salud”, afirmó.

“Queremos tener vacaciones, playa, recreación y divertimento. Queremos que los comercios estén abiertos, que no se pare la actividad económica. Queremos que empiecen las clases dentro de un mes y medio, (pero) para que todo esto que queremos funcione tiene que haber una gran responsabilidad social y mucho cuidado”, enfatizó.

Vacunación

García se refirió a la campaña de vacunación en el distrito: aseguró que el sistema “está muy aceitado” y precisó que actualmente “hay 163 hospitales públicos ya preparados para comenzar la vacunación masiva”.

En cuanto al regreso de clases presenciales, la funcionaria bonaerense indicó que es uno de los objetivos “prioritarios”. “El primer objetivo es controlar la circulación de virus de inmediato y para eso se toman estas medidas y se monitorean. El segundo objetivo es la vacunación y estamos en el proceso de la vacunación de todo el personal de salud”, afirmó.

“El 1º de marzo la idea es comenzar el ciclo con presencialidad. Obviamente, en situación de que no crezca el virus y no ponga el riesgo la salud de la población”, concluyó. (DIB)