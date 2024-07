La provincia de Buenos Aires “de ninguna manera” adherirá al RIGI

Lo confirmó este domingo el ministro de Trabajo, Walter Correa. “Axel Kicillof es el contrapunto a este gobierno anarco-capitalista que no tiene antecedentes en el mundo”.

“De ninguna manera” el gobierno de la provincia de Buenos Aires adherirá al RIGI, Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, aprobado por el Congreso de la Nación como parte de la denominada Ley Bases.

La respuesta pertenece al ministro Trabajo bonaerense, Walter Correa. Ante la consulta de si la provincia adherirá o no al RIGI, Correa explicó: “No, no, de ninguna manera. Hoy Axel Kicillof es el contrapunto a este gobierno anarco-capitalista que no tiene antecedentes en el marco mundial”.

En diálogo con radio 10, Correa contextualizó: “Ahora nos encontramos con la Ley Bases, que tiene dos componentes muy fuertes. Uno es el derecho de los trabajadores y las trabajadoras, que nos retrotrae al preperonismo, sin conquistas y sin derechos. Y el otro, instala el RIGI, que diría con mucha humildad, que ya lo vivimos, ya lo padecimos en la República Argentina”.

En ese punto, diferenciándose de aquel pasado, Correa opinó: “Es la convicción de nuestro gobernador y de todo el gabinete, y el mandato popular, que las tres veces que el pueblo de la provincia de Buenos Aires concurrió a las urnas fue a favor de los derechos, a favor del trabajo, a favor de la producción. Vamos a sostener y vamos a bancar el voto popular, el acompañamiento del pueblo que nos votó, para defender al pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires”.

Kicillof y su postura en contra

Semanas atrás, el gobernador Axel Kicillof reclamó “seriedad” en la discusión por el emplazamiento de la planta de GNL en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y le respondió al presidente de YPF, Horacio Marín, quien condicionó esa inversión a que el mandatario manifieste su adhesión al RIGI.

Sobre este caso en particular, Kicillof recordó que se viene trabajando en el plan de inversión de la planta de GNL desde hace más de diez años y que existe un acuerdo con la empresa malaya Petronas, producto de una larga negociación. Kicillof resaltó que mientras que el RIGI “aún no existe”, el acuerdo establecido entre YPF y la empresa malaya Petronas es parte de una larga negociación de más de diez años, que no contemplaba los beneficios “promocionales” del régimen que se trata en la Cámara de Diputados.

“Había una enorme inversión que ya estaba definida, sin RIGI. Proyectos que están decididos, pero que ahora están a la espera de este régimen con beneficios exorbitantes, beneficios que no han pedido ni necesitan, pero que les resulta atractivos”, cuestionó Kicillof y advirtió que esos beneficios para las empresas “son pérdidas para el pueblo argentino”. En ese sentido, argumentó su posición en contra del RIGI y señaló que existen casos en los que ya “había una enorme inversión definida, pero ahora se demoran porque este Régimen le daría muchos más beneficios previsionales”. (DIB) GML