La primera jornada de vacunación general contra el Covid-19 registró altos niveles de ausencia

Ayer por la mañana, la posta sanitaria instalada en la Escuela Secundaria Nº8 (Orellana 1.100) comenzó a vacunar contra el Covid-19 a personas mayores de 70 años, que se registraron oportunamente; también al personal de Salud del distrito que no alcanzó a iniciar el plan de vacunación en la etapa anterior, concentrada en el Hospital Dr. Pedro T. Orellana; y también a trabajadores de la Educación, luego de haberse recibido el último martes 600 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik-V.

Los turnos fueron asignados por el sistema a razón de 150 por día y la vacunación se realizará diariamente de 8 a 20 previéndose culminar el domingo con la aplicación de las dosis recibidas. La continuidad del plan de vacunación quedará sujeta a la recepción de más vacunas.

Según señalaron en el lugar, el proceso de vacunación se encuentra organizado con 15 turnos por obra de los cuales indicaron que, al menos hasta el mediodía de ayer, la asistencia fue en promedio del 50% del total de personas que ya contaban con su lugar para ser vacunados.

En este sentido, detallaron que, de los 15 asignados, por hora sólo se presentaron entre 6 y 7 vecinos

y señalaron que, en parte, se debe a que muchos de los ausentes desconocían contar con un turno para recibir la dosis ya que se trata de adultos mayores poco habituados al manejo de redes sociales y páginas web.

Turnos

«Se otorgaron 150 turnos para el día de hoy (por ayer) en la Escuela Secundaria Nº8 y se va a empezar a vacunar principalmente a mayores de 70 años con factores de riesgo y al personal de salud que quedó pendiente», informó la Dra. María Teste, responsable del área de vacunación municipal.

«En esta oportunidad se recibieron 600 dosis pero, en lugar de ser frascos multidosis, son frascos monodosis, lo cual facilita la tarea porque evita que haya demoras en los tiempos ya que no es necesario armar grupos de cinco personas como había que hacer hasta ahora», explicó Teste.

Operativo

Acerca del operativo, la profesional comentó que «la Posta cuenta con aproximadamente 20 personas, que están distribuidas en las distintas instancias del proceso, una administrativa, que hace el Triage, reconocimiento de casos sospechosos o aislados y releva la identidad del paciente que va a vacunarse, en la etapa de pre-admisión donde se realiza un breve interrogatorio para determinar la presencia de contraindicaciones, precauciones y poder certificar la patología de base que justifica la vacunación y una tercera instancia que es la vacunación propiamente dicha donde habrá vacunadores y ayudantes de vacunadores que también van a estar manejando la plataforma informática donde se hace el registro digital de la vacunación aplicada».

Además, dijo que «la posta Sanitaria cuenta con un equipo de logística para ayudar a los adultos que requieran asistencia y para mantener el orden en la Posta, y también hay un equipo de limpieza y de supervisión de la cadena de frío del freezer donde se guardan las vacunas».

Asimismo, informó que «la posta funcionará de lunes a lunes de 8 a 20, no hay feriado, y por el momento no tenemos confirmada la recepción de nuevas dosis, pero con las que recibimos hasta ahora se va a vacunar jueves, viernes, sábado y domingo y la continuidad va a estar sujeta a la recepción de más vacunas».

Prioridades

Ante las numerosas consultas recibidas, Teste aclaró que «la asignación de los turnos es independiente del momento en el que una persona se inscribió y puede ser que algunos todavía no hayan recibido el turno correspondiente porque el sistema jerarquiza en función de prioridades».

Otro aspecto importante resaltado por Teste «es que el turno no se puede modificar, si una persona no puede presentarse en el turno que le fue asignado se lo marcará como ausente y la turnera sola le otorgará un turno más adelante, es importante respetar el día y la hora, y eso no puede ser modificado por el momento».

Por su parte, la Dra. Mariana Gómez Laso, de Región Sanitaria II, informó que «estamos vacunando al grupo prioritario que está conformado por el personal de salud que quedó pendiente de vacunar, a los docentes y auxiliares y a las personas mayores de 70 años para luego continuar con los mayores de 60 años y las personas que tienen entre 18 y 59 años con comorbilidades».

Gómez Laso pidió a los vecinos respetar el turno asignado porque «de lo contrario hay que asignar un nuevo turno y esto va a retrasar la vacunación» y remarcó: «Cuando se habla de campaña implica vacunar una gran cantidad de gente en un período corto de tiempo, eso es campaña a diferencia de calendario nacional».

«Hoy estamos aplicando la Sputnik V que tiene un intervalo mínimo entre ambas dosis de 21 días, es decir que a partir de esa fecha la turnera asigna otro turno y la persona no tiene que volver a anotarse», sostuvo la profesional.