“La política bien ejercida no es mala, y eso es lo que me motiva al ver al equipo de la lista de Adelante”

El candidato a Tesorero de Adelante para el Comité de la UCR de Trenque Lauquen, Germán Lauro, confirmó que su novedoso ingreso a la actividad partidaria fue motivado por “una lista que invita a sumar gente nueva, un equipo integrado por diversos sectores que motivan a volver al afiliado que en algún momento se desilusionó de la política, y tiene por objetivo ser parte de un espacio que genera esperanza de renovación y proyección para mejorar a nuestro distrito”.

“Esta idea me sedujo de inmediato”, confió el ex atleta olímpico y representante de nuestro país. Y desarrolló: “Al conocer los nombres que se postulaban en la lista 123 pude ver la visión que se planteaba por la gran pluralidad de los espacios y referentes que la integran”.

Además Lauro reconoció que “con Gabriela Aimar a la cabeza, el Partido Radical tiene a una mujer que representa unidad interna y a quien nadie puede negarle su trabajo intachable en la Junta Electoral durante muchos años. Y así con cada uno de los que conformamos esta lista que ilusiona y emociona a muchos”.

Aporte

Ahora, sin la exigencia de la competencia de alto rendimiento y orgulloso de su comunidad, Lauro explicó: “Humildemente creo que puedo aportar ideas, trabajo y muchas ganas de generar un cambio en la política, cambiar la visión de la gente de que todo está podrido y perdido, generada por muchísimos actos de corrupción durante décadas”.

“Trenque Lauquen es el ejemplo de que con buenas gestiones se puede crecer y realizar cosas buenas, por eso digo que hay que seguir demostrando con el ejemplo que la política bien ejercida no es mala, algo que me motiva al ver el gran equipo que se formó en la lista 123”, dijo Lauro.

Ahora en la política

Tras recorrer distintos países del mundo, interactuar con atletas de todo el planeta y conocer distintas culturas y costumbres, Lauro sigue siendo un “eterno agradecido a la ciudad” que le “dio todo”. “Cuando era deportista traté de representar a Trenque Lauquen de la mejor manera posible, y mi idea es poder seguir haciéndolo ahora desde otro lado, en la política, pensando en lo mejor para nuestra gente”.

Lauro viene de una familia radical de larga militancia y con una permanente interacción con el Comité para proponer ideas o acercar inquietudes. El ex atleta olímpico recordó que “siempre que podía participaba de reuniones o apoyando a los candidatos en las elecciones”.

“Al terminar mi carrera como deportista de elite pude tener más de tiempo para realizar actividades que siempre me atrajeron”, mencionó. Y siguió: “Antes no contaba con el tiempo necesario para estar en la ciudad ya que los entrenamientos me demandaban mucho tiempo por estar continuamente viajando, pero cuando me convocó ‘Pepe’ Font y me comentó las intenciones de renovación del Partido con dirigentes de larga trayectoria pero que no habían ocupado cargos, otros con experiencia, otros que hacían sus primeros pasos como mi caso, de inmediato me pareció un espacio para poder expresar todas mis inquietudes y sumar para mi distrito”.

En definitiva, Germán Lauro reveló que está “ilusionado y emocionado por darle a la comunidad lo mejor en este nuevo rol” que le permite la política, asegurando: “Tenemos una lista que invita a sumar cada vez a más gente y a volver a traer al afiliado que alguna vez estuvo desilusionado, pero ahora con Adelante se podrá tener un Partido más integrado y con más esperanza”.