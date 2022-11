La Policía distrital volvió a pedir a la población estar alertas

Desde la Jefatura Distrital de Policía, y a través de un comunicado, volvieron a alertar a la población, principalmente al grupo erario de adultos mayores, acerca de la ocurrencia en toda la región de muchos hechos de estafas a través de la modalidad del “cuento del tío” y pidieron estar atentos para no caer en este tipo de trampas.

En un escrito difundido por las autoridades policiales se señala: “Aleccionemos a nuestros adultos mayores respecto de una ola de delitos de modalidad ‘cuento del tío’ que se da en toda la zona sobre todo en aquellos que tienen línea telefónica fija”.

Y entre los tips destacados por la Policía a tener en cuenta se mencionan los siguientes:

n Los bancos no envían empleados a domicilio a cambiar dinero.

N No brindar datos financieros ni personales a desconocidos.

N Desconfiar de cualquier llamado telefónico incluso cuando parezcan de familiares y se hable de ahorros o le pidan información.