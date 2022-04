La Plata: el intendente afirmó que detrás de la megatoma de Los Hornos “hay un negocio millonario”

El intendente de La Plata, Julio Garro, aseguró que “detrás de la megatoma” en el predio del ex Club de Planeadores de Los Hornos, ocupado desde febrero de 2020 por miles de familias, “hay un negocio millonario”. Así lo dijo el jefe comunal en una entrevista publicada en sus redes sociales, donde agregó: “Se usan esas tierras para ver de qué manera el Estado Nacional o Provincial queda bien haciendo oídos sordos para que la gente vaya y se meta”. Ayer por la tarde, en tanto, hubo otro intento de usurpación de terrenos a poca distancia de la megatoma, pero fue frenado por la Policía bonaerense.

El alcalde platense advirtió: “Que pasen estas cosas implica que en muy poco tiempo empecemos a tener problemas de agua, de hidráulica, de calles, que no haya accesibilidad, que no entre un móvil o una ambulancia. Es crecer desplanificadamente”.

Garro apuntó: “Se usan esas tierras para ver de qué manera el Estado Nacional o Provincial queda bien haciendo oídos sordos para que la gente vaya y se meta”, y añadió: “Luego, cuando van a pedirle el voto, les dicen ‘nosotros no hicimos nada para sacarte, el que te quería sacar era el intendente’, pero yo no quiero sacar a nadie, lo que no quiero es que llueva y que tengamos que padecer más víctimas”.

“Les malvendieron barro”

Garro afirmó: “Les malvendieron barro porque esas tierras no se pueden escriturar ya que no tienen la subdivisión, ni la aprobación de hidráulica, ni la prefactibilidad de las empresas de servicios. Esos son sueños de muchísima gente que se rompen y que no se van a poder cumplir. Hay gente muy honesta que entra en esa estafa y es víctima”.

Y agregó: “Vendían los lotes por Facebook, lamentablemente hay mucha gente con necesidad que encuentra un lugar y compra a $ 100 mil pesos un lote donde después no puede hacer nada porque ese boleto de compraventa se lo da un puntero de la política que no es el dueño”.

“Lo que tratamos de hacer es cuidar la vida: cuidamos la vida porque construimos las obras hidráulicas después de lo que nos pasó el 2 de abril, cuidamos la vida porque trajimos el SAME cuando había una sola ambulancia para casi un millón de habitantes. No permitir que se tomen tierras en un asentamiento también es cuidar la vida de los que vayan a vivir en ese lugar”, concluyó el jefe comunal.

De día no es delito

El predio tomado del ex Club de Planeadores, ubicado entre las calles 76, 143, 84 y 152, tiene 163 hectáreas y constituyen tierras fiscales pertenecientes al Estado Nacional, que las cedió a la provincia de Buenos Aires para avanzar con un proyecto de urbanización.

Días atrás la Justicia Federal de La Plata decidió archivar la causa penal por la megatoma, al considerar que no hay delito, porque la usurpación se llevó a cabo durante el día. Desde la Comuna rechazaron el fallo y pidieron que se apele el dictamen del magistrado Alejo Ramos Padilla.

Otro intento de toma

En horas de la tarde del viernes, por otra parte, hubo un intento de usurpación a poca distancia de la megatoma, en un terreno situado sobre la calle 70, entre 140 y 141. La Policía bonaerense desalojó el lugar por la fuerza en medio de disturbios.

En el hecho, unos 40 manifestantes quisieron instalarse ilegalmente en ese espacio. Tras los reiterados reclamos y llamados al 911 de los vecinos del barrio, personal de la Comisaría Tercera de La Plata intervino en el caso y se presentó en los terrenos con el objetivo de disuadir a los usurpadores.

Sin embargo, algunos de los ocupantes se resistieron a ser desalojados y comenzaron a forcejear con los uniformados, iniciando así una serie de disturbios que derivaron en la detención de una de las personas que participaba de la usurpación, un changarín de 46 años, que sería uno de los principales promotores del intento de toma. (DIB)