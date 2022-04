La película biográfica de Elvis Presley tendrá su estreno mundial en Cannes

“Elvis”, la película del director, guionista y productor australiano Baz Luhrmann, centrada en la vida del ícono del rock and roll Elvis Presley, tendrá su estreno mundial en el 75º Festival Internacional de Cine de Cannes, que se llevará a cabo entre el 17 y el 28 de mayo.

Así lo anunció oficialmente el Festival a través de un comunicado de prensa, en el que además anticipa que el propio Luhrmann se hará presente en la función junto a los protagonistas Austin Butler, Tom Hanks y Olivia DeJonge, quienes encarnan en la cinta a Elvis, su representante el Coronel Tom Parker y su esposa Priscilla Presley, respectivamente.

Elvis: The King at the 75th Festival de #Cannes2022!

New world premiere with @ElvisMovie by the Australian director Baz Luhrmann will attend the Festival along with @TomHanks, @AustinButler and Olivia DeJonge. #ElvisMovie @wbpictures pic.twitter.com/zfqLGEKDsN

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 5, 2022