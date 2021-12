La pasión por viajar y el placer de escribir se encuentran en “La vida se vive como se cuenta”

Siempre es una grata noticia para cualquier medio de comunicación informar que un nuevo libro fue editado en un mundo que pareciera cada día más renegar del papel y de un formato tan tradicional como esencial para el resguardo de la propia historia.

Y así fue entendido por el escritor Arnoldo Casas quien acaba de editar su segunda obra, “La vida se vive como se cuenta”, la cual, en poco tiempo más, podrá ser adquirida por todos quienes sienten atracción por los viajes y las variadas culturas que pueden conocerse a través de ellos.

El resultado de la fusión de ambas pasiones, la de viajar y la de escribir, dio como resultado esta interesante obra la cual cuenta con un excelente trabajo en el diseño de cubierta e interior, además del armado y la edición general, de la trenquelauquense Stella Maris Martín, trabajadora de este medio.

Casas dialogó con La Opinión, contó su interesante historia de vida y adelantó detalles de su flamante libro. “Yo nací en Sansinena (partido de Rivadavia). Cuando tenía 6 años llegué a América y cuando tenía 15 años me fui de casa. Fui a la ciudad de Bragado donde estudié, luego me fui a Montevideo (Uruguay), de allí me vine a Buenos Aires y de Buenos Aires me fui a Estados Unidos”, recuerda.

Viajes

El entrevistado rememora que “cuando salí de acá eran momentos muy difíciles desde el punto de vista político y económico. Siempre había querido estudiar, pero por razones económicas no pude. Aprendí un pequeño oficio en América, el de sastre, que me ayudó muchísimo a través de los años. Siempre quise estudiar, siempre estuve interesado, me gustaban los libros, las escuela y viajar. Fue algo que siempre tuve en mente”. “Desde niño me sentaba atrás de mi casa en Sansinena y pasaba el tren a una cuadra, y la idea de viajar siempre la tuve. Y poco a poco se fueron dando las cosas. A Estados Unidos llegué en septiembre de 1964. Tenía conexiones que había desarrollado en Buenos Aires donde había estudiado inglés, alemán y algo de francés. Los idiomas siempre me fascinaron y, gracias a Dios, tuve facilidad para aprenderlos. Y como siempre quise viajar, los idiomas siempre me ayudaron. Cuando llegué a Estados Unidos, entré por Nueva York, la ‘puerta principal’, pero antes estuve una semana en Puerto Rico”, agrega.

Entre las conexiones con las que Arnoldo Casas contaba para llegar a Estados Unidos se destacan sus colaboraciones con la renombrada revista National Geographic. “Hice traducciones para un fotógrafo que andaba sacando fotografías de Argentina”, explica antes de contar que, ya en tierra norteamericana “de Nueva York viajé a Kansas, cerca de Kansas City, en un pueblo que se llama Hesston (donde se hacen las máquinas agrícolas con ese nombre). Ahí trabajé un tiempito y empecé a estudiar en la universidad. Fue una experiencia muy linda, trabajé en relaciones públicas internacionales. Estudié dos años y me fui para Chicago e Indiana. Y ahí me quedé. Estudié antropología y sociología, me casé, tuve un hijo, enseñé en la universidad. Me quedé desde el ’71 hasta ahora en Indiana. Y de ahí, cuando me jubilé, siempre viajé por muchas partes del mundo, realizando traducciones, principalmente de colonialismos, para casas de publicaciones de distintos países que trabajan con el bilingüismo y el biculturalismo”. “Cuando no tenía nada que hacer, me iba. He estado en muchos lugares buenos y de los otros también. Tengo muchos amigos en muchas partes del mundo”, agrega.

Nueva obra

Respecto de “La vida se vive como se cuenta”, Casas contó que “publiqué un libro anteriormente para los 100 años de la fundación de Sansinena llamado ‘La Niñez… la Pacha Mama’. Mi forma de pensar es que la niñez es la Pacha Mama, donde nacemos es lo que somos. Entonces publiqué ese pequeño libro y lo escribí desde la perspectiva de niño hasta los 6 años de edad que fue cuando me fui. Escribí todo lo que recordaba. Este segundo libro cuenta mi trayectoria en relación a mis viajes. No sé si es una autobiografía, pero tiene partes de mi biografía, además de cuentos e historias de cosas que me ocurrieron e impactaron. Todas esas experiencias culturales me hicieron reflexionar sobre qué es lo que nos hace andar”.

El autor precisó que “no es un estudio, es una lectura fácil, pero tiene mucha información que he captado en mis viajes que las considero verídicas y valiosas. Y por el hecho de haber estado en esos lugares se hacen más crédulas, porque uno ve las cosas desde la perspectiva de uno en lugar de que se las cuenten. También he conocido otras personas que me han contado historias y cuentos que me han parecido interesantes para publicar”.

Por último, Casas fue preciso en señalar que “a este libro no lo hice con fines de lucro, con la intención de dejar un legado de mi experiencia. Y lo que se saque del libro va a ser donado a una institución geriátrica de Rivadavia. Los puntos de venta serán Trenque Lauquen, Gral. Pico y Trenque Lauquen. Está el proyecto de realizar también alguna traducción al inglés y que la misma sea editada en Estados Unidos”, comentó.