“La pandemia afecta, pero más afecta la inflación”

Marcelo Oderiz está relacionado al rubro mecánico desde hace mucho tiempo, casi desde que era un niño. A partir de allí fue creciendo en este sector en el que el trabajo es variado y cada vez más complejo. Hoy se encuentra al frente de Hidráulica Oderiz desde donde, junto a su equipo de trabajo, realiza sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola y vial.

En diálogo con La Opinión contó detalles de sus inicios en la actividad, su posterior desarrollo y cómo es el trabajo hoy, en un contexto de pandemia y constante crisis económica.

“Nosotros somos seis hermanos, cuatro varones y estamos todos en la mecánica. Mi papá era alambrador y con él tuvimos el primer acercamiento a la actividad y, personalmente, comencé a vincularme con los fierros del campo. Por otro lado, mi tío arreglaba tractores y ahí empezó mi amor por los fierros. Después, seguí la Escuela de Educación Técnica que fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida y tuve grandes profesores cuyos conocimientos pude y supe aprovechar”, recordó.

Primeros años

En esa pequeña reseña de sus primeros momentos con la mecánica, Oderiz recordó: “En esa época con la Escuela Técnica viajábamos todos los años y recuerdo que, en tercer año, nos llevaron a la provincia de Córdoba y visitamos Venturi (una fábrica dedicada a la fabricación de equipos hidráulicos) donde vimos un torno computado, una herramienta que recién estaba apareciendo. Era una fábrica muy grande y vi cosas que me gustaron y, dentro de toda la mecánica, me gustó esa rama”, dijo antes de agregar que “luego fueron una serie de sucesos. Cuando terminé el colegio, en el ‘89, no había trabajo, era una época muy difícil, no había cursos para aprender, entonces trabajé en distintos talleres. Me fui en el año ‘94 a Junín a trabajar gratis para aprender y, más o menos en el ‘97, empecé a hacer algunos trabajos de hidráulica de manera independiente al tiempo que tenía otro trabajo, en otro rubro, que desarrollaba para poder subsistir. Después las cosas se fueron dando gracias a mucha gente que me ayudó, muchos grandes mecánicos que apoyaron mi actividad y me hicieron conocer gente. Ahí empezó la actividad un poco más fuerte, luego trabajé con Oscar Rossi, una persona que le debo mucho y la gente me conoció”.

El trabajo, hoy

Respecto de cómo afectó la pandemia a su trabajo, Oderiz comentó: “Yo creo que la pandemia afecta, pero más le afecta la inflación a la gente. La pandemia te afecta en la forma en cómo te acomodás para vivir y la inflación te descoloca permanentemente. Nosotros, en Trenque Lauquen, tenemos la suerte de estar vinculados al agro que es un sector que no hay forma de que pare.

El agro tiene que seguir trabajando y produciendo, entonces tenemos la suerte de que nuestra actividad sigue funcionando acompañando esa otra actividad. Pero hoy sólo funcionás para subsistir, está muy difícil encontrar alguna posibilidad de ganancia, hoy se trabaja sólo para poder caminar. Y si uno mira para los costados, hay mucha gente que ni siquiera puede llegar a eso y, en cierto modo, me siento un privilegiado”.

Desesperación

En cuanto a su análisis del 2020, el entrevistado contó que, durante ese año “se notó la desesperación por lo que podía llegar a pasar, había mucha desesperación de todo tipo. Desde la parte humana, desde la parte social en la cual uno se encontró con gente que tenía mucho miedo, otros que no le daban mucha importancia, hubo muchos factores juntos que son difíciles de hilvanar uno con otro porque no a todos la pandemia les afectó de la misma forma”. “A nosotros nos desestructuró bastante la forma de trabajar. Por ejemplo, trabajamos con el taller dividido para no hacer contacto, con la parte administrativa dividida de un lado para asegurar el distanciamiento social, entonces se desestructuró la forma de trabajo”, contó. “Pero esto deja algunas aristas de cosas buenas porque, cuando a uno lo golpean y sigue trabajando, se encuentra con la gente que lo rodea, que es buena gente y tiene voluntad de trabajar. Debo decir que, gracias a Dios, tuve suerte de tener a la gente que me rodea, los chicos que trabajan conmigo y mi familia”, añadió.

El servicio

En cuanto al servicio que desarrolla desde hace más de dos décadas, Oderiz contó: “Nosotros hacemos sistemas hidráulicos de maquinara agrícola y vial. La hidráulica es muy amplia, está en la medicina, en el rubro de los alimentos, en la electricidad, pero nosotros estamos apuntados a la parte agrícola y vial en la cual también tenemos un negocio de repuestos y vendemos. Tenemos el servicio oficial Volvo y trabajamos con mucha gente de la zona, tenemos un radio bastante amplio de gente”.

El 2021

Sobre el final, Oderiz comentó de qué manera ve el año 2021 en cuanto a la actividad económica. “Lo veo con un poco más de dinámica que el año pasado, no porque la situación económica haya cambiado, sino porque nos hemos adaptado.

Ya estamos medio aceitados en el asunto de cómo funcionar, entonces le estamos buscando la vuelta de cómo hacerlo de la mejor manera. No va a ser fácil, pero el trayecto va a ser más llevadero que el año pasado”, culminó.