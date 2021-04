La Pampa y Pico Corre, dos pruebas que deberán esperar

Eran altas las expectativas (y lo siguen siendo) para los atletas locales y de la región de cara a dos competencias que se habían anunciado en la Provincia de La Pampa. Dos campeonatos que ya cuentan con su buena tradición, pero que, con este presente tan difícil, han debido posponer el comienzo 15 días.

El ánimo de los atletas de la ciudad no es el mejor, ya que todos concuerdan que será “otro año perdido” y que “estos 15 días se van a extender hasta junio”, remarcaron algunos de los corredores que estaban pensando ir a La Pampa. Lo cierto es que, en la vecina provincia, donde las competencias están habilitadas, todo fue dando marcha atrás poco a poco tras el Maratón A Pampa Traviesa del pasado 18 de abril. A pesar de eso los organizadores lanzaron estos dos campeonatos, el La Pampa Corre y el Pico Corre, kilómetros y pico. En ambos casos, el debut se postergó.

En cuanto a La Pampa Corre explicaron que “la situación epidemiológica obligó a tomar esta decisión. La localidad de Intendente Alvear sumó en las últimas horas 12 nuevos casos y ya lleva 77 activos en total”. La carrera, prevista para este domingo, será pospuesta 15 días.

Desde las redes sociales del Municipio de Intendente Alvear se dio a conocer la novedad. La carrera, para la que había inscriptos corredores y corredoras de toda la provincia y localidades vecinas, tenía los cupos casi completos. “La situación de salud que atravesamos por la pandemia del Covid-19 nos pone a todos y todas a seguir realizando el máximo esfuerzo en cuanto a los cuidados que debemos tomar”, sostuvieron desde la organización.

Las fechas

Respecto al campeonato, de la siguiente forma quedaron las competencias que tendrá esta edición 2021: el debut será en Intendente Alvear; luego el 20 de junio en Bernardo Larroudé; el 11 de julio en Quemú Quemú; el 8 de agosto en la localidad de Villa Mirasol; el 5 de septiembre se vuelve a correr en Quemú Quemú; el 3 de octubre la cita sería en Trenel; el 7 de noviembre otra vez en Intendente Alvear; y el 28 de noviembre con el cierre en Metileo.

Las carreras contarán con dos distancias, los habituales 5 y 10 kilómetros, en circuitos que utilizarán asfalto y tierra. Además, y teniendo en cuenta medidas protocolares, se habían fijado varios horarios de largada. El reglamento indica que los 10 kilómetros en mujeres se largarán a las 10 horas; a las 11 horas será el turno de los 10 kilómetros en caballeros. Luego, en el horario de las 11.45 irán largando los 5 kilómetros en caballeros; y por último a las 12.15 los 5 kilómetros damas. Será además obligatorio el uso de tapabocas en largada y llegada. También, por protocolo, no podrán quedarse los corredores y corredoras una vez que hayan terminado su competencia.

Es importante destacar que tanto en la largada como en el arribo a la llegada será obligatorio el uso de tapabocas. Desde la organización además se tomarán todas las acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los protocolos sanitarios.

Las comunas aportarán toda la logística necesaria para que las pruebas sean un éxito total.

Pico Corre

Para la prueba Pico Corre, Kilómetro y Pico, que abría su inscripción en el día de hoy, también decidieron postergar el evento, por lo menos, por 15 días.

Organizada por La Municipalidad de General Pico en conjunto con agrupaciones de runners piquenses, llegaría en el mes de mayo la primera fecha. Las inscripciones estaban previstas abrirse en el día de hoy en las modalidades de 5 y 10 kilómetros competitivos. “Es importante mencionar que, pese a cualquier organización previa, el desarrollo de la carrera estará sujeto a la situación epidemiológica establecida previamente por las autoridades correspondientes” habían alertado y esto se concretó, ya que “la decisión fue tomada por el Municipio de General Pico tras evaluar la situación epidemiológica local, donde se observa una constante curva ascendente de casos de Covid-19. El evento debía correrse el domingo 9 de mayo en la Reserva Natural Urbana Delfín Pérez”.

Kilómetro y Pico contará con un total de cuatro fechas (la primera, ahora postergada, iba a ser el 9 de mayo), quedando las tres restantes para el 15 de agosto, el 26 de septiembre y el 21 de noviembre, en tres categorías: 3 kilómetros adaptado, 5 y 10 kilómetros competitivos. También se contará con un “mini-campeonato” para los más pequeños, de índole participativa. Ahora, con estas modificaciones, habrá que esperar el nuevo calendario de carreras.

Es importante mencionar que en el contexto de pandemia habrá un límite de participantes. La carrera contará con un puesto sanitario que constatará la temperatura de cada persona. Será obligatorio el uso del tapaboca en todos los competidores y la hidratación va a ser individual.

Protocolo de la carrera

A pesar de la reciente postergación, se piensa en seguir con el certamen, haciendo cada vez más fuertes las medidas preventivas. Es así que cada participante deberá firmar obligatoriamente la planilla de responsabilidad y en caso de los menores los deben hacer sus padres. Como así también la Declaración Jurada Covid-19 el día de la fecha a realizar la prueba.

Las 4 fechas programadas se llevarán a cabo en distintos puntos geográficos de la ciudad de General Pico a determinar por la organización. Al efecto, en el 2021, el total de pruebas a completar por los participantes es igual para para todos los atletas, tres para llegar a la premiación final.

El atleta que se inscriba y no finalice la competencia, no se le da por corrida la misma. Debe obligatoriamente llegar, aunque sea caminando, para tomarles el tiempo realizado. Y quien se inicia en una distancia, luego no puede correr en otra y será clasificado, si lo hace por cuestiones de preparación, no será tenido en cuenta para los premios y puntajes finales de campeonato.

Los puntajes de cada competencia, serán los siguientes: 1º) 35 puntos; 2º) 30 puntos; 3º) 26 puntos; 4º) 22 puntos; 5º) 19 puntos; 6º) 15 puntos; 7º) 12 puntos; 8º) 9 puntos; 9º) 6 puntos; 10º) 5 puntos y 11º) 4 puntos y 4 puntos a todos los que finalicen la prueba, así sucesivamente hasta completar la clasificación por cada categoría.