La oposición del PJ local realizó duras denuncias y anuncia rotura de bloque

Desde la oposición del PJ local realizaron duras manifestaciones luego de que su lista fuera impugnada en la carrera a la participación en las internas partidarias.

La Mesa de la lista Unidad de la Militancia, junto a agrupaciones políticas, sindicales, sociales y concejales de Unidad Peronista comunicaron que según la resolución de la Junta Electoral, las listas de Trenque Lauquen debían ser acompañadas por 69 avalistas afiliados y que su lista presentó 80 y toda la documentación por triplicado con certificación de escribano público. “Es sin duda un burdo argumento el que se esgrime, para justificar la decisión política de no dejarnos participar en las internas partidarias del próximo 27 de marzo”, señalaron, remarcando que “no hay motivo legal, ni reglamentario para su inhabilitación sino solamente una operación política antidemocrática”.

“Ante la certeza de su segura derrota en las urnas, un grupo sectario y excluyente ha decidido proscribir por la fuerza al 90% del peronismo trenquelauquenche”, aseguran.

Además hicieron referencia a que “existe una mafia”. “Nos referimos concretamente a la compra de voluntades con cargos políticos y cargos rentados”, afirmaron.

“Esta situación -que es claro no quieren que se modifique- nos ha llevado a tener un Partido inmovilizado en Trenque Lauquen y las localidades del interior, con un padrón de afiliados con menos de 3.500 compañeros de los 8.000 que teníamos, y cuya diferencia fue desapareciendo del padrón interno. La gran mayoría de los afiliados trenquelauquenches no soportamos más estos manejos. Y es por ello que decidimos formar una lista totalmente compuesta por militantes, con un gran desprendimiento de los dirigentes de las agrupaciones políticas y sindicales, lista que denominamos Unidad de la Militancia que fuera apoyada por 3 de las 4 líneas internas del PJ local, con más el gran apoyo del 90% de los gremios que conforman la CGT”, expresaron, añadiendo: “Durante la semana pasada se recibieron reiterados llamados telefónicos del señor Avelino Zurro donde se nos advertía que su lista encabezada por Pablo Lambertt y gestada por Leticia Badino sería oficializada sin ir a elecciones, y que de no aceptar los diversos condicionamientos que imponía, el lunes 7 de marzo por las buenas o por las malas quedaría una sola lista”.

Accionar

“Lamentablemente, si callamos y no se toman acciones, a partir del 27 de marzo habrá una conducción partidaria ilegítima”, afirmaron desde la oposición, y a continuación anunciaron algunas iniciativas a tomar.

Una será denunciar ante los afiliados locales la situación descripta; otra recurrir la decisión tomada por la Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia, presentar un reclamo ante la Junta y realizar diversos pedidos a autoridades como el Gobernador Axel Kiciloff, la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente Alberto Fernández.

Además se anticipó la medida de determinar que los actuales concejales integrantes del Bloque del Frente Todos afines a los espacios de la oposición peronista “se aparten en forma provisoria, pero inmediata de la presidenta del bloque Leticia Badino”.