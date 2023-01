La oposición con duras críticas al Gobierno por la decisión de avanzar en juicio político contra Rosatti

Dirigentes de la oposición rechazaron el pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, que impulsará el presidente Alberto Fernández junto a los gobernadores peronistas luego de que se difundieran mensajes que exhiben vínculos con Juntos por el Cambio.

Desde la oposición consideraron que la decisión de Fernández se enmarca en la disputa del Frente de Todos y lo acusan de sobreactuar en pos de acercar posiciones con los sectores más afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En tanto, Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en Diputados, fue el primero en advertir que el jefe de Estado no tiene los votos para llevar adelante el juicio político. “Alberto Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al presidente de la CSJN con un juicio político que no va a prosperar porque no tiene los votos. Un apriete infame para congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner y buscar impunidad”, planteó en sus redes sociales.

Este lunes, en declaraciones radiales, el legislador radical sumó: “Para el Presidente revisar la Justicia es que la Justicia sea un brazo de las necesidades del poder, es decir, que le garantice impunidad”. “Revisar la Justicia es revisar un pasado que está vinculad a la impunidad del kirchnerismo; Alberto Fernández lo que ha hecho es ofrendarle una vez más una acción a la Vicepresidenta que le dé algún grado de satisfacción en términos de desgaste”, agregó.

Uno de los primeros que salió al cruce del anuncio del jefe de Estado fue el diputado Waldo Wolff, quien le pidió al Presidente que “deje de actuar como abogado de CFK”.

“Ahora van por el juicio político al Presidente de la CSNJ”, sostuvo por su parte el radical formoseño Ricardo Buryaile, hoy ocupando una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. “Siguen pelotudeando mientras el país se cae a pedazos. Por favor!!! Basta de mentiras y manipulaciones”, señaló el exministro de Agroindustria, que exigió al Presidente: “Póngase a trabajar con los problemas que tenemos los Argentinos, no con los que tiene usted y Cristina Fernández de Kirchner”.

“El que está más cerca de un juicio político es el mamarracho que tenemos de Presidente”, escribió José Luis Espert, al sumarse al coro de críticas opositoras.

Juan Manuel López, uno de los referentes de la Coalición Cívica, también adelantó su rechazo ayer: “Presidente respire hondo, es domingo 1 de enero de 2023, el año que se termina el gobierno del Frente de Todos, qué es su propio calvario también. Imagínese ex Presidente, disfrute, y dese cuenta que esta vergüenza contra la Corte no será otra mancha más, será histórica”. (DIB)