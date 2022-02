La ONU estima que habrá casi 2 millones de desplazados en Ucrania

Naciones Unidas quiere “un acceso seguro y libre” para la ayuda humanitaria en Ucrania, según dijo este viernes su secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths.

Los trabajadores humanitarios deben poder disfrutar de “protección” cuando llevan ayuda a la población “en todas las regiones de Ucrania afectadas por el conflicto”, reclamó Griffiths en conferencia de prensa.

Según la ONU, unas 100.000 personas ya resultaron desplazadas por el conflicto.

“Esperamos otros 1,8 millones o incluso más” en el futuro, advirtió el funcionario, quien precisó que no necesariamente todas esas personas necesitan ayuda humanitaria.

