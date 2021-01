La nueva edición de “La Liga de la Justicia” costó 70 millones de dólares

Tras terminar este nuevo montaje, Snyder volverá a trabajar en el género de los zombis.

La nueva edición del filme de superhéroes “La Liga de la Justicia” tuvo un costo de 70 millones de dólares a manos del director Zack Snyder, que filmo 45 minutos de nuevas escenas con figuras como Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Aquaman, y los ingresos del Guasón.

Snyder empezó a filmar la cinta, pero en 2016 dejó el rodaje inconcluso debido a un conflicto familiar, aunque las versiones hablaban de un problema entre el cineasta y el estudio Warner. El encargado de los toques finales fue Josh Weedon, quien había dirigido “Los Vengadores: la era de Ultron”.

“La Liga de la Justicia” se estrenó en 2017 y fue considerada un fracaso a pesar de que recaudó 658 millones de dólares, partiendo de un presupuesto de 300 millones. Para los fans, el filme era muy flojo y queda empequeñecida antes las cintas de Los vengadores o de los X Men.

Inclusive con el paso del tiempo, trascendió que Weedon tuvo conflictos con Gal Gadot y Ray Fisher, quien mostró en las redes sociales su desprecio hacia el cineasta.

El actor que interpretó a Cyborg compartió un video en el que señaló que la actitud del director en el set fue “asquerosa y poco profesional”. Con el paso del tiempo, Jason Momoa y Gadot exigieron a Warner que le permitieran a Snyder realizar su propia edición e inclusive volver a filmarla.

Inclusive Snyder informó que este nuevo montaje probablemente tendría una clasificación R (no apta para menores de 17 años en Estados Unidos) debido a su violencia y su lenguaje: “Hay una escena en la que Batman dice una grosería, y Steppenwolf anda por allí con un hacha cortando gente en dos”, aseguró.

Según reveló Walter Hamada, presidente de DC Films, esta probablemente sea la última palabra de Snyder en el universo de DC. A pesar de eso el director sigue teniendo una buena relación con el estudio, firmando como productor la recientemente estrenada secuela de “Wonder Woman” y la cinta de “Flash” que tiene previsto estrenarse en 2022.

Tras terminar este nuevo montaje, Snyder volverá a trabajar en el género de los zombis con “Army of the dead”, una combinación entre una cinta de ladrones a lo “Ocean’s Eleven” y los muertos vivientes de “Dawn of the dead” que espera estrenar en Netflix durante 2021. (Télam)