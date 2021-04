La NASA prepara al Ingenuity para su primer vuelo en Marte

El primer vuelo del mini helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte podría realizarse este lunes, informó la agencia espacial estadounidense después de un retraso de más de una semana debido a un problema técnico.

Se espera que el viaje de Ingenuity, el primero de un dispositivo motorizado en otro planeta, permita recopilar nuevos datos sobre las condiciones de vida en Marte.

“La NASA espera que el primer vuelo de su helicóptero Ingenuity Mars se desarrolle a partir del lunes 19 de abril”, dijo la agencia.

Los datos podrían recibirse “unas horas después del vuelo autónomo”, que debería comenzar alrededor de las 03H30 (07:30 GMT)”, según la NASA, citada por la agencia de noticias AFP.

Después del vuelo, el helicóptero transmitirá datos técnicos al rover Perseverance, que los enviará a la Tierra.

Entre estos primeros datos, habrá una foto en blanco y negro del suelo tomada por Ingenuity.

Al día siguiente, una vez recargadas sus baterías, el helicóptero transmitirá una foto en color del horizonte, tomada por su otra cámara.

Pero las imágenes más espectaculares deberían provenir del Perseverance, colocado para observación a varios metros de distancia, y que filmará el vuelo.

🚁 #MarsHelicopter Update

We’re targeting as soon as Monday for the first controlled flight on Mars. Watch with the team as they receive data and find out if they were successful. Meet us in mission control April 19 at 6:15am ET (10:15am UTC): https://t.co/xAdT9tgYr1 pic.twitter.com/8wJEr3CLJa

— NASA (@NASA) April 17, 2021